​Od marca ruszą zapisy do udziału w miejskim programie in vitro w Lublinie. Miasto Lublin właśnie ogłosiło konkurs ofert dla ośrodków medycznych, które zrealizują program. Na początek przewidziano 50 par. Każda może dostać dofinansowanie do dwóch zabiegów. W budżecie miasto przeznaczyło na dwa lata półtora miliona złotych.

/ Shutterstock

Do ogłoszonego przez Miasto konkursu przystąpić mogą podmioty wykonujące działalność leczniczą, świadczące usługi medyczne w zakresie leczenia niepłodności metodami zapłodnienia pozaustrojowego działające na terenie województwa lubelskiego.

Oferty należy składać w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie w siedzibie Wydziału Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta Lublin w terminie do 21 lutego. Otwarcie ofert zaplanowano na 22 lutego. Zapisy dla par ruszyłyby w marcu - mówi Katarzyna Duma - rzeczniczka lubelskiego ratusza.

Miejski program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą in vitro dla mieszkańców Lublina zakłada wsparcie finansowe do wykonania 2 procedur zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego dla każdej z minimum 50 par zakwalifikowanych rocznie do programu. Będzie to dofinansowanie w wysokości 5 tys. zł do jednej procedury in vitro.

Na realizację programu w latach 2023-2025 zaplanowano środki finansowe w miejskim budżecie w wysokości 1,52 mln zł.

Kto może skorzystać?

Adresatami programu są pary będące mieszkańcami Lublina oraz rozliczające podatek na terenie miasta, pozostające w związku małżeńskim lub partnerskim, które przeszły postępowanie diagnostyczne w kierunku niepłodności - to wymagania formalne, dodaje Katarzyna Duma - rzeczniczka lubelskiego ratusza.

Czy 50 par to nie za mało? Ratusz odpowiada, że na tyle oszacowano zapotrzebowanie na podstawie badań społecznych, jednak dopiero zweryfikuje to liczba złożonych wniosków. Gdyby było znacznie więcej kwalifikujących się chętnych, w miarę możliwości budżet na program może być zwiększany.