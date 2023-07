​Rozpoczęła się renowacja Lubelskiego pomnika Mauzoleum na terenie byłego obozu koncentracyjnego na Majdanku. Ten wyjątkowy pomnik, jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc upamiętniających ofiary II wojny światowej, od lat nie doczekał się kompleksowego remontu. Kopuła, pod którą spoczywają prochy więźniów zamordowanych w obozie na Majdanku, nie była remontowana od czasu powstania pomnika w początkach lat 70. ubiegłego wieku.

/ Krzysztof Kot, RMF FM

Mauzoleum stanowi kluczowy element Pomnika Walki i Męczeństwa, której architektoniczne założenie zostało stworzone w 1969 roku przez Wiktora Tołkina i Janusza Dębka. Wraz z Pomnikiem-Bramą oraz Drogą Hołdu i Pamięci, ma oddawać hołd ofiarom niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego na Majdanku.

Prace przy renowacji Mauzoleum rozpoczęto od zabezpieczenia i ochrony prochów ofiar KL Lublin, które zostały odnalezione na terenie obozu po jego likwidacji w 1944 roku. Następnie przystąpiono do wymiany pokrycia dachowego Mauzoleum wraz ze świetlikiem. Konserwacji poddane zostaną powierzchnie betonowej kopuły oraz fryzu z napisem "Los nasz dla was przestrogą". Ponadto prace obejmą m.in. naprawę chodników i schodów, które są integralnymi elementami tego wzruszającego upamiętnienia. Całościowy remont obejmie również otoczenie pomnika.

Koszt całej renowacji przekroczy 5 700 000 złotych i będzie pokryty z dotacji celowej, która została przyznana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wartość tej inwestycji pozwoli na zachowanie i odpowiednie zabezpieczenie tego historycznego miejsca pamięci dla przyszłych pokoleń.

Z uwagi na ogromny zakres prac oraz wrażliwy charakter obiektu, renowacja Mauzoleum została zaplanowana na 14 miesięcy. Jest to czas potrzebny, aby zapewnić staranne i odpowiedzialne wykonanie prac, aby pomnik mógł dalej stanowić godne upamiętnienie tragicznych wydarzeń z przeszłości.

Jest to pierwszy kompleksowy remont tego pomnika. Pokrycie dachowe kopuły zostanie wymienione. Prace będą jednak bardziej zaawansowane. Oprócz dachu, naprawione zostaną schody prowadzące do Mauzoleum. To samo stanie się z płytami, które otaczają obiekt. W ramach remontu chcemy także odnowić teren wokół pomnika - tłumaczy Agnieszka Kowalczyk-Nowak, rzeczniczka Państwowego Muzeum w Majdanku.

Kompleks w Majdanku to nazistowski obóz koncentracyjny i jeniecki, który funkcjonował w latach 1941-1944. Badania wskazują, że przez obóz przeszło około 150 tys. osób. Ponad połowa z nich zginęła w komorach gazowych i w czasie masowych egzekucji przeprowadzanych głównie w lesie, kilkanaście kilometrów od obozu.