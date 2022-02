W punkcie medycznym w rejonie przejścia granicznego w Zosinie udzielono już pomocy przedmedycznej kilkunastu uchodźcom z Ukrainy. "Z reguły były to bóle głowe, inne bóle spowodowane emocjami, a także zasłabnięcia.Na razie nie było potrzeby kierowana kogoś do szpitala" - powiedziała PAP dyrektor hrubieszowskiego szpitala Alicja Jarosińska.

Punkt recepcyjny w Dorohusku / Wojtek Jargiło / PAP

W punkcie medycznym w rejonie przejścia w Zosinie są dwie pielęgniarki i karetka transportowa. Jeśli zakres pomocy okazałby się niewystarczający, to wtedy pogotowia z Zamościa i Chełma zabezpieczą transport do szpitali, gdzie uchodźcom udzielane będą niezbędne świadczenia - mówił wojewoda lubelski Lech Sprawka.

Za punkt w Zosinie odpowiada hrubieszowski szpital. Wojewódzki szpital w Chełmie udziela pomocy w punkcie recepcyjnym w rejonie przejścia w Dorohusku. Na miejscu jest pielęgniarka albo ratownik medyczny. Jak zaznaczyła dyrektor szpitala Kamila Ćwik, jeśli będzie potrzeba, to obsada zostanie zwiększona. Z tego, co wiem, to w czwartek do punktu recepcyjnego w Dorohusku trafiła jedna rodzina, ale nie wymagała pomocy medycznej - powiedziała PAP dyrektor.

Podkreśliła, że wśród personelu chełmskiego szpitala są również lekarze i pielęgniarki z Ukrainy. Z pewnością będą stanowić też wsparcie w porozumiewaniu się z uchodźcami. Nam to ułatwi pracę, a drugiej stronie zmniejszy duży stres - zaznaczyła dyrektor Ćwik.

Szpital w Tomaszowie Lubelskim udziela pomocy w punkcie recepcyjnym znajdującym się w Lubyczy Królewskiej, niedaleko przejścia w Hrebenne. Jest tam zawsze dwóch naszych ratowników lub dwie pielęgniarki gotowych do udzielenia pierwszej pomocy. Stacjonuje też całodobowa karetka pogotowia z dwoma ratownikami, która może zapewnić transport do naszego szpitala. Z kolei na sobotę rano zaplanowane jest uruchomienie drugiego takie punktu medycznego - w Tomaszowie Lubelskim - przekazał w rozmowie z PAP zastępca dyrektora ds. medycznych szpitala w Tomaszowie Lubelskim Piotr Gozdek.

Szpitale z Zamościa i Szczebrzeszyna zaangażowane są w funkcjonowanie punktu medycznego w rejonie przejścia Dołhobyczowie.

Na terenie województwa lubelskiego powstały cztery ośrodki recepcyjne dla uchodźców w Ukrainy. Zapewnione w nich jest wyżywienie, możliwość odpoczynku, pomoc medyczna i informacje dla uchodźców.