Policjanci zatrzymali 30-latka, który był poszukiwany listem gończym za seksualne wykorzystanie małoletniej dziewczynki. Sprawca ukrywał się w piwnicy.

/ Lubelska Policja /

Kamil Karbowniczek z zespołu prasowego KWP w Lublinie poinformował, że 30-latek z Lublina był poszukiwany listem gończym za seksualne wykorzystanie dziewczynki w wieku poniżej 15 lat.

"Został skazany za to przestępstwo i do odsiadki ma 2 lata i 1 miesiąc " - dodał. Poszukiwania mężczyzny trwały od października zeszłego roku.

Funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji ustalili miejsce ukrywania się poszukiwanego i w miniony czwartek zatrzymali go na terenie Lublina.

Przed policjantami ukrył się w piwnicy.

37-latek już trafił do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzoną karę pozbawienia wolności.