Na schody biura poselskiego Krzysztofa Hetmana znajdującego się przy ul. Chopina w Lublinie (PSL) ktoś wylał gnojowicę. „To jest gnój, jaki musimy posprzątać po PiS-ie” – skomentował w mediach społecznościowych minister rozwoju i technologii.

Ok. godz. 22.30 w czwartek policja otrzymała zgłoszenie, że przy biurze poselskim na ul. Chopina zostały wylane fekalia z kanistrów. Osoby, które miały to zrobić przyjechały samochodem na miejsce. Prowadzimy czynności wyjaśniające w tej sprawie. Sprawdzamy monitoringi, przesłuchujemy świadków i właściciela samochodu - przekazał O nadkom. Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

Hetman wykorzystał incydent, by zachęcić do głosowania

Minister Hetman odniósł się do sprawy w piątek w mediach społecznościowych. Na nagraniu powiedział, że "jakieś sympatyczne osoby, pod osłoną w nocy wylały mu gnojowicę na schody, przed jego biurem poselskim". Podkreślił, że traktuje ten gnój jako symbol.

To jest gnój, jaki musimy posprzątać po PiS-ie, to jest gnój, jaki zostawił nam PiS po swoich ośmiu latach rządów - stwierdził wiceprezes PSL. Zachęcał odbiorców do głosowania na Trzecią Drogę w wyborach samorządowych, 7 kwietnia, "jeśli nie chcecie takiego gnoju w samorządach".

Obronik rozsypany przed innymi biurami poselskimi

Do podobnych incydentów doszło w czwartek również przed biurem poselskim Tomasza Zielińskiego (PiS) w Tomaszowie Lubelskim oraz przed biurem posła Sławomira Zawiślaka (PiS) w Hrubieszowie, gdzie zostały rozsypane oborniki.

W czwartek rolnicy w całym kraju protestowali przed wybranymi biurami poselskimi, wyrażając swój sprzeciw przeciwko unijnemu Zielonemu Ładowi, a także niekontrolowanemu importowi zboża i innych produktów spożywczych spoza UE, które nie spełniają norm. Według nich rząd nie przedstawił konkretów w tej sprawie.