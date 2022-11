Przewodów to niewielka wieś w powiecie hrubieszowskim na Lubelszczyźnie. Jak poinformował polski resort spraw zagranicznych, we wtorek, gdy trwał zmasowany ostrzał terytorium Ukrainy, spadł tam pocisk produkcji rosyjskiej. Zginęły dwie osoby. Najnowsze informacje i relacje okolicznych mieszkańców zbierają na miejscu reporterzy RMF FM - Krzysztof Kot i Mateusz Chłystun.

Do tragedii w Przewodowie doszło we wtorek ok. 15:40. Jeden z okolicznych mieszkańców - pan Stanisław - relacjonował w rozmowie z dziennikarzami, że gdy był w oborze, usłyszał przeraźliwy świst. Później dowiedział się, że w miejscowym skupie zboża zginęło jego dwóch kolegów. Obaj mieli ok. 60 lat. Jeden obsługiwał wagę w skupie, a drugi przywiózł do niego kukurydzę.

Kilkaset metrów od skupu zbożą od wielu godzin stoją policyjne radiowozy. Funkcjonariusze w kamizelkach odblaskowych zatrzymują każdego, kto próbuje dojechać w kierunku skupu zboża. Nawet okoliczni mieszkańcy, którzy próbują iść w tamtym kierunku, są zawracani. Na miejscu tragedii cały czas pracują służby.

Do Przewodowa przyjechało wielu dziennikarzy / Wojtek Jargiło / PAP

O poranku wioska budzi się do życia. Opada mgła. Przez całą noc miejscowa szkoła pracowała z myślą o tłumie dziennikarzy, który przyjechał do Przewodowa.