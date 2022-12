Po wymianie szyn i podkładów podróż między Zamościem a Hrubieszowem będzie cichsza, szybsza i krótsza o 10 minut. Prace za ok. 10 mln zł zrealizowano z budżetu spółki - poinformowały PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Karol Jakubowski z zespołu prasowego PLK podał, że między Zamościem Szopinek a Hrubieszowem spółka ułożyła nowe podkłady i szyny, po których składy przejadą ciszej niż dotychczas.

Wprowadzono bezstykowe połączenia szyn, co zredukuje poziom hałasu i wibracji oraz zmniejszy oddziaływanie linii na otoczenie. Podróże będą cichsze i bardziej komfortowe - przekazał dodając, że prace za ok. 10 mln zł były prowadzone z budżetu PLK.

Jak poinformował, od 11 grudnia podróż między Hrubieszowem a Zamościem będzie krótsza o ok. 10 minut i wyniesie ok. 48 minut. Pociągi pasażerskie będą jechać o 20 km/h szybciej z maksymalną prędkością 80 km/h. Dla pociągów towarowych maksymalna prędkość wyniesie 70 km/h.

Od 11 grudnia - wskazał Jakubowski - podróżni z Hrubieszowa, Jarosławca i Zamościa zyskają bezpośrednie połączenie z Kołobrzegiem. Pociąg IC Zamoyski, który dotąd kursował do Gorzowa Wielkopolskiego dojedzie do nadmorskiego kurortu. Natomiast IC Hetman wydłuży relację do Zielonej Góry - wymienił.