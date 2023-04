Na duże pochwały zasłużył 71-latek, który znalazł na poboczu drogi rulon z bankotami i postanowił przekazać go policji. W zawiniątku znajdowało się aż 10 tys. złotych. Funkcjonariuszom z ryckiej komendy udało się ustalić tożsamość prawowitego właściciela pieniędzy.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W piątek przed południem z niecodziennym znaleziskiem zgłosił się do ryckiej komendy mieszkaniec gminy Stężyca. 71-latek zgłosił dyżurnemu, że na poboczu drogi znalazł dużą ilość pieniędzy zwiniętych w rulon i spiętych papierową opaską.

Jak się okazało po przeliczeniu, w zawiniątku znajdowało się 10 tysięcy złotych. Dzięki papierowej opasce która spinała pieniądze, policjantom szybko udało się ustalić dane właściciela zgubionych pieniędzy. Okazało się, że gotówkę zgubiła 46-letnia mieszkanka powiatu ryckiego.

Niedługo później do komendy zgłosiła się kobieta, by odebrać swoją zgubę. Co zrozumiałe, mieszkanka powiatu ryckiego nie kryła radości z tak nieoczekiwanego obrotu spraw.

Policjanci z KPP Ryki kierują pod adresem 71-latka słowa pochwały za wzorową postawę.