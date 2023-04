Pociąg śmiertelnie potrącił pieszego na torach kolejowych w pobliżu ul. Śmigi. Wypadek miał miejsce między stacjami Poznań Krzesiny i Poznań Starołęka.

Według relacji reportera RMF FM, pieszy przebywał na torach w niedozwolonym miejscu, gdy nadjeżdżał pociąg relacji Poznań-Katowice. Trwa wyjaśnianie okoliczności tragedii, do której doszło w poniedziałek po godzinie 18.

Pasażerowie pociągu do Katowic musieli przesiąść się do komunikacji zastępczej, a ruch do i z Poznania w kierunku Środy Wielkopolskiej odbywa się jednym torem. Rzecznik PKP PLK, Radosław Śledziński przyznał, że mogą wystąpić kilkuminutowe opóźnienia w kursowaniu pociągów. Pasażerowie proszeni są o zwracanie uwagi na komunikaty w pociągach i na portalu pasażera.