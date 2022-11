Łódzcy policjanci prowadzą czynności w sprawie ograbienia zwłok na cmentarzu św. Rocha w Łodzi przy ulicy Zgierskiej. Z trumny zniknął złoty zegarek wysadzony diamentami i złota spinka do krawata, również obsadzona diamentami.

Rodzina zmarłego wyznaczyła 30 tysięcy złotych nagrody za pomoc we wskazaniu sprawcy dla osoby, która wskaże go wprost lub w istotny sposób przyczyni się do ustalenia, kto to zrobił lub pozwoli na odzyskanie skradzionego mienia.

Pogrzeb odbył się w tym roku, po nim ktoś włamał się do grobowca i ograbił zwłoki z zegarka wartego ok. 40 tys. zł i spinki o wartości ok. 7 tys. zł.

Wszystkie osoby, które mogą pomóc, proszone są o kontakt z Wydziałem Kryminalnym Komendy Miejskiej Policji w Łodzi ulica. Pienista 71, lub kontakt telefoniczny pod numerami: 47 841 14 50 (w godzinach 08.00-16.00), +48 789-442-628 (w godzinach 08.00-20.00), albo pod numerem alarmowym 112 (całodobowo). Policjanci zapewniają pełną anonimowość.