W 2023 roku lotnisko w Łodzi uruchomi nowe połączenia. Latem będzie można polecieć na Korfu, Zakynthos i do Bodrum.

Choć z łódzkiego lotniska wciąż wylatują turyści spragnieni słonecznych wakacji, to port lotniczy podsumował już tegoroczne wakacje. Z danych wynika, że przez czerwiec, lipiec i sierpień lotnisko obsłużyło ponad 31 tys. pasażerów lotów czarterowych. Założenia na ten sezon były jednak nieco wyższe.

Zakładaliśmy, że sezon letni zamkniemy wynikiem 35 tys. pasażerów, ale sądzę, że przekroczymy przewidywane statystyki. Loty do Burgas zakończą się w połowie września. Do końca września można polecieć na greckie wyspy Rodos i Kretę. Do połowy października będą latać samoloty do Turcji, która była absolutnym hitem tegorocznych wakacji - przekazał w rozmowie z portalem lodz.pl Robert Makowski, dyrektor handlowy łódzkiego lotniska.

Wyniki w przyszłym roku mogą być jeszcze lepsze, bo w sezonie letnim pojawią się nowe połączenia.

W biurach podróży można już kupować wycieczki na 2023 rok. Oprócz kierunków, które były dostępne w tym sezonie - takich jak Antalya, Burgas, Kreta i Rodos - wybierać można z nowych opcji. Z Łodzi będzie można wybrać się do Bodrum na turecką Riwierą Egejską, a także na greckie wyspy: Zakynthos i Korfu.