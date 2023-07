W czasie wakacji bardziej niż przez pozostałą część roku w regionalnych centrach krwiodawstwa brakuje zapasów krwi potrzebnej m.in. do planowych operacji w szpitalach. W związku z tym łódzkie centrum apeluje do dawców o oddawanie krwi. Najbardziej potrzebna jest krew grupy A Rh+ i A Rh-, 0 Rh+, 0 Rh- oraz AB Rh-.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Okres wakacyjny jest szczególnie trudny dla krwiodawstwa - powiedziała PAP Joanna Szymczak z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi.



W wakacje wielu dawców udaje się na wypoczynek, a jednocześnie zwiększa się zapotrzebowanie na krew. To okres zwiększonych wypadków poprzez brawurę kierowców czy nieostrożność na drodze, a przecież krwi potrzebują nie tylko ofiary wypadków, ale i chorzy przebywający w szpitalach, którzy chorują na choroby przewlekłe krwi m.in. białaczkę czy inne choroby krwi. Krew potrzebna jest do zabiegów operacyjnych, przy przeszczepach - podkreśliła.



Zaznaczyła przy tym, że mimo postępu medycyny krew cały czas jest niezastąpionym lekiem ratującym życie.

Jednym oddaniem możemy uratować trzy życia

Oddając jedną donację tj. 450 ml można uratować aż trzy życia. Warto jest pomagać, gdyż tak naprawdę nie wiadomo kiedy my sami będziemy potrzebować leku ratującego życie - wskazała.



W łódzkim centrum krwiodawstwa najbardziej potrzebni są dawcy mający grupę krwi A Rh+ i A Rh-, której stany są na poziomie alarmowym. Brakuje też grup AB Rh-, 0 Rh+ i 0 Rh-.



Stan alarmujący składników krwi może oznaczać, że zabiegi planowane zostaną przełożone na inny czas z uwagi na podanie jednostek krwi w ramach pilnych interwencji tj. ratowanie życia. Dlatego apelujemy o rozwagę i równomierne planowane donacji, abyśmy w tym trudnym czasie mogli zabezpieczyć w krew i jej składniki podmioty lecznicze na terenie woj. łódzkiego, a tych mamy 51 placówek, zatem zapotrzebowanie jest ogromne - zaapelowała Szymczak.

Kto może zostać dawcą krwi?

Dawcą krwi może być osoba zdrowa, nieprzyjmująca na stałe żadnych leków i zakwalifikowana po wcześniejszych badaniach w punkcie dawstwa, w wieku od 18. do 65. roku życia, o wadze powyżej 50 kg. Poza chorobami dyskwalifikują m.in. miesiączka i trzy dni po jej zakończeniu, wykonanie tatuażu lub zakładanie kolczyków w ostatnich sześciu miesiącach, opryszczka.



Oddawanie krwi jest bezbolesne. Liczy się satysfakcja z bezinteresownej pomocy innym, bo sami nie wiemy, kiedy będziemy potrzebowali krwi - podkreśliła.



Od jednej osoby jednorazowo pobiera się 450 ml pełnej krwi, co trwa zwykle od pięciu do ośmiu minut. Należy do tego jednak doliczyć czas konieczny do wypełnienia ankiety, rejestrację, badanie i wywiad lekarski. Całość trwa zwykle ok. 40-60 minut.