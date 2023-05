Już wkrótce w Narodowym Centrum Kultury Filmowej EC1 w Łodzi powstanie nowe kino. Właśnie podpisano umowę na budowę trzech nowych, bogato wyposażonych sal kinowych, w których oprócz regularnego repertuaru gościć będą ogólnopolskie festiwale filmowe, wykłady i akademie.

Jedna z sal kinowych Narodowego Centrum Kultury Filmowej EC1 w Łódź w budowie / NCKF w Łodzi / Materiały prasowe

Już niedługo w przyjaznych, komfortowych i eleganckich pomieszczeniach, wyposażonych w najnowszą technologię, serwowane będą niezrównane doznania kinowe. Narodowe Centrum Kultury Filmowej EC1 Łódź właśnie zawarło umowę wybudowanie trzech sal kinowych.

W dwóch mniejszych salach (mieszczących do 49 osób), miłośnicy kina będą mogli cieszyć się filmami, znajdującymi się w bieżącej dystrybucji kinowej. Dzięki przystosowaniu ich do potrzeb prelekcji, wykładów i pokazów artystycznych, spełniać będą one dodatkowo funkcję kinowo - audytoryjną.

Większa sala (160-osobowa) zostanie wyposażona w najwyższej jakości sprzęt projekcyjny i dźwiękowy, a także projektory analogowe 35mm. Stanie się miejscem projekcji filmowych, a także premier, przeglądów i akademii filmowych. Sala będzie przeznaczona też na spotkania z twórcami czy specjalne pokazy dla grup.

Klasyka światowego kina

W salach kinowych Narodowego Centrum Kultury Filmowej goście będą mogli poznawać klasykę światowego kina, filmy niedostępne w multipleksach i twórczość najwybitniejszych reżyserów współczesnego kina. Dzięki powiązaniu pokazów z wystawami filmowymi i działalnością centrum edukacji audiowizualnej NCKF-u, widzowie dostaną kompletną ofertę filmową na najwyższym poziomie merytorycznym i technicznym.

Oczywiście nie zabraknie precyzyjnie wyselekcjonowanych filmów z bieżącej dystrybucji oraz dzieł z krążących po Polsce festiwali i przeglądów. Kino NCKF stanie się też domem dla lokalnych inicjatyw filmowych i salą pokazów premierowych dla filmów wyprodukowanych przez Łódzki Fundusz Filmowy - mówi dyrektor NCKF - Rafał Syska.

Szczególnie ważnym elementem w ofercie kina NCKF będą premierowe pokazy filmów z udziałem ich znanych twórców: producentów, reżyserów, scenarzystów czy aktorów. Takie wydarzenia towarzyszyć będą zarówno premierom polskich filmów komercyjnych, ale i tych koprodukowanych przez Łódzki Fundusz Filmowy, mających wysoki potencjał artystyczny.

Sale kinowe staną się też idealną przestrzenią do realizowania wielu projektów o charakterze edukacyjnym. Przykładem może być Akademia Filmu Światowego, którą Centrum chce realizować we współpracy ze Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty. To 2-letni kurs historii filmu, cieszący się dużą popularnością od wielu lat.

W EC1 Łódź mogą zagościć również festiwale filmowe i takie przeglądy jak: Nowe Horyzonty, Afrykamera, Pięć smaków, Tydzień kina niemieckiego, Etiuda & Anima i wiele innych.

Za wykonanie nowego kina w NCKF EC1 Łódź odpowiada firma Awaco Project Sp. z o.o. Ta firma znana jest z wykonania takich obiektów, jak: Muzeum Powstania Warszawskiego, Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie, Białostocki Teatr Lalek, Centrum Kongresowe Targi Kielce czy Sala Koncertowa i Wykładowa UAM w Poznaniu.

Zakończenie prac zaplanowano na koniec tego roku. Wtedy w wygodnych kinowych fotelach zasiądą pierwsi kinomani.