Uczniowie z niepełnosprawnością nie mogli dojechać do szkoły, bo państwo nie przekazało pieniędzy i linie autobusowe zostały zawieszone. Sprawa trafiła do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W roli stron: rządowej i skarżącej sprawdzali się uczniowie szkół średnich - tak wyglądał półfinał Europejskiej Ligi Sądowej, odbywający się w Łodzi.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Półfinał Europejskiej Ligi Sądowej to wyjątkowa przygoda prawnicza dla licealistów. Dziś w Centrum Kultury i Techniki EC1 Łódź wyłoniono drużyny, które przeszły do finału pierwszej edycji projektu edukacyjnego skierowanego do uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowych.

Uczniowie w półfinale uczestniczyli w symulacji rozprawy ("moot court") przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

W pierwszej rundzie wyłoniono osiem drużyn. W kolejnej rundzie zwycięzcy pierwszego etapu, zmierzyli się znów na sali sądowej.

W każdej rozprawie brały udział 2 drużyny: jedna reprezentowała skarżącego, a druga - stronę rządową. W pierwszej kolejności występowała drużyna reprezentująca skarżącego, a następnie drużyna przeciwna.

Podstawą symulacji rozprawy był casus przygotowany przez adwokatki reprezentujące Stowarzyszenie im. Zbigniewa Hołdy i Fundacji Wolne Sądy, który powstał w konsultacji z uczniami i uczennicami podczas lekcji w jednej z warszawskich szkół średnich.

Dotyczył dyskryminacji uczniów z powodu ich niepełnosprawności oraz braku pomocy ze strony szkoły. Półfinaliści w ramach analizy tego przypadku, mieli okazję zapoznać się z aktami prawa krajowego i międzynarodowego w kontekście ochrony praw dzieci.

Wystąpienia mówców oceniało jury złożone z wybitnych prawników, adwokatów i sędziów specjalizujących się m.in. w prawach człowieka i prawie europejskim.

Cztery zwycięskie drużyny awansowały do finału, walcząc o pierwsze miejsce, a nagrodą była prestiżowa wycieczka do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Europejska Liga Sądowa nie tylko rozwija umiejętności prawnicze uczniów i uczennic szkół średnich, ale także kształtuje świadomość na temat praw człowieka i funkcjonowania europejskich instytucji prawnych. Symulacje rozpraw są doskonałą okazją do praktycznej nauki, a nagrody oferowane na każdym etapie projektu, dodają projektowi prestiżu.

Celem rywalizacji jest rozwijanie umiejętności prawniczych i edukacja z zakresu praw człowieka. Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy i Fundację Wolne Sądy pod patronatem honorowym prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej.