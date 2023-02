Zabytkowa fabryka "Wigencja" w Łodzi zyskała drugie życie. Do odnowionych wnętrz przenoszone są magazyny z dekoracjami, lalki, rekwizyty i sprzęt - trwa przeprowadzka Teatru Pinokio. Pierwsi widzowie odwiedzą nowe miejsce 2 kwietnia.

Scena nowej siedziby Teatru Pinokio / Agnieszka Wyderka / RMF FM

Po 100 latach od powstania - zabytkowa fabryka "Wigencja" - zaczyna drugie życie wraz z przeprowadzką w jej mury Teatru Pinokio. Placówka zyskała dwie sceny i widownie, które mogą pomieścić ponad 200 widzów, ale także przestrzeń na pracownie twórcze, studio nagrań, profesjonalne sale warsztatowe, bibliotekę i przestrzeń na restaurację rodzinną.

W teatrze Pinokio w Łodzi od kilku tygodni zespół żyje na walizkach. W placówce trwa przeprowadzka do nowej siedziby. To 4,5 tysiąca metrów kwadratowych nowej przestrzeni do zagospodarowania przez Teatr Pinokio.

2 kwietnia pokażemy pierwszy spektakl w nowym miejscu - zapowiada dyrektor teatru - Gabriel Gietzky. W ciągu kilku najbliższych tygodni ogłosimy trzy przetargi: na wynajem przestrzeni gastronomicznej, świetlicy i punktu bibliotecznego.

Na otwarcie nowego sezonu kulturalnego zaplanowano szereg nowości repertuarowych. W programie znajdą się: koncert otwarcia, wystawa towarzysząca - podsumowująca przemiany zachodzące w nowym miejscu i trzy premiery: "Sekrety życia", ,,Alfabe-Ty" oraz "Kubuś Puchatek".

Będą także spacery performatywne z dawnej do nowej siedziby, jako wydarzenia cykliczne prowadzone przez pracowników Teatru.

"Wigencja" w całej swojej elegancji po rewitalizacji / lodz.pl / Materiały prasowe

Odnowa Wigencji jest najbardziej kosztowną inwestycją w całym programie Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi i pochłonęła 42 mln zł.

Gdy przed 100 laty powstał zespół budynków pod dzisiejszym adresem Sienkiewicza 75/77 w Łodzi, jego właściciele - znani fabrykanci: Maurycy Wohlman i Adolf Goldman urządzili w nim przędzalnię wyposażoną w 1800 wrzecion, dając zatrudnienie 60 robotnikom. Fabrykę nazwano ,,Wigencja".

Po II wojnie światowej budynki zmieniły przeznaczenie, przez wiele lat nie przechodziły remontów, niszczały. Jeszcze w 2020 r. były kompletną ruiną.

W ramach rewitalizacji budynki przeszły gruntowną restaurację, odbudowano je od fundamentów. Powstało kreatywne miejsce dla najmłodszych. Przede wszystkim do nowej ,,Wigencji" przeniesiono znany łódzki teatr dla dzieci Pinokio.

Duża kubatura wnętrz ,,Wigencji" pozwoliła na utworzenie dwóch profesjonalnie wyposażonych scen dla 150 oraz 52 widzów. Poza tym zmieściły się też: pracownie twórcze, studio nagrań, profesjonalne sale warsztatowe, biblioteka i przestrzeń na restaurację rodzinną.

Całość jest pełna pozytywnej i kreatywnej energii, uzdolniona artystycznie młodzież będzie miała tu dostęp do sprzętu i wykwalifikowanych instruktorów - mówi wiceprezydent Łodzi - Adam Pustelnik.

Na terenie zrewitalizowanej fabryki posadzono 10 klonów polnych, 5 klonów zwyczajnych, 7 śliw wiśniowych. Powstało również przebicie do pobliskiego OFF Piotrkowska, pełnego życia, kultowego miejsca spotkań łodzian.