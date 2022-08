Już ponad 1000 artefaktów odkopano na Starym Rynku w Łodzi, w czasie prac modernizacyjnych. Są pamiątki handlowej i militarnej przeszłości miasta. Nie brakuje także biżuterii i numizmatów.

Odnowa Starego Rynku przyniosła odkrycia ponad tysiąca artefaktów / lodz.pl / Materiały prasowe

Zanim na odnowionym Starym Rynku staną pawilony handlowe, fontanny, drzewa i kwiaty, jego teren jest miejscem intensywnych prac archeologów z Uniwersytetu Łódzkiego. Bogactwo odkryć jest dowodem na to, że to dawne serce Łodzi gromadziło ludzi wielu kultur i z różnych grup społecznych.

Odkrycia na Starym Rynku - odkopano już ponad 1000 artefaktów

Ponad połowę odkryć stanowią przedmioty związane z handlem: plomby ołowiane, będące znakiem towarowym przytwierdzanym do konkretnego produktu. Wśród znalezisk odnajdziemy plomby: kolejowe, pocztowe, podatkowe, firmowe, urzędowe i celne, młyńskie, wojskowe i inne.

Nie brakuje zabytków, będących śladem po różnego rodzaju wydarzeniach o charakterze militarnym. Znaleziono pociski ołowiane do ręcznej broni palnej, półprodukty ołowiane oraz pociski i łuski do współczesnych karabinów.

Wśród przedmiotów związanych z wyposażeniem domów i rzemiosłem odnaleziono m.in. narzędzia codziennego użytku (fragmenty noży, sztućców) - mówi prof. Janusz Pietrzak z Uniwersytetu Łódzkiego. Ponadto udało się zidentyfikować przedmioty ceramiczne i szklane, które dominowały w inwentarzu domowym. Są również ozdoby ciała i stroju, takie jak: obrączki, wisiorki, aplikacje i guziki.

Znaleziska są dowodem, że Stary Rynek w Łodzi był miejscem, gdzie spotykali się i handlowali przedstawiciele różnych kultur, z wielu grup społecznych.

Jak zabezpieczane są zabytki?

Od 2021 roku, w trakcie trwania archeologicznych prac badawczych w Pracowni Datowania i Konserwacji Zabytków Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, trwają prace przy zabezpieczeniu zabytków przed dalszą destrukcją i nadaniu im formy ekspozycyjnej. Dla każdego artefaktu dobierane są metody zabezpieczające.

Stosowane są metody chemiczne i mechaniczne (w tym przy użyciu mikropiaskarki czy myjki ultradźwiękowej), służące oczyszczeniu ze szkodliwej korozji. Po oczyszczeniu, kąpieli w inhibitorach korozji, osuszeniu, nakładane są odpowiednie powłoki zabezpieczające tak, aby zabytki mogły być pokazywane na wystawach.

Jak zmieni się Stary Rynek?

Zostanie wymieniona cała nawierzchnia i zlikwidowane stopnie. W centralnej części rynku, na poziomie posadzki, pojawią się dwie podświetlone fontanny. Po wschodniej i zachodniej stronie zostaną zaaranżowane zadaszone miejsca do handlu, a w pobliżu parku przewidziane jest miejsce na pawilon handlowy.

Od strony ul. Nowomiejskiej dosadzone zostaną drzewa - jesiony pensylwańskie i klony. Będzie można odpocząć na jednej z kilkunastu ławek albo na drewnianych siedziskach, zamontowanych na skrajach kwater, otaczających drzewa.

Po obu stronach Starego Rynku zostaną zamontowane na stałe altany handlowe, z których będzie można korzystać przy okazji okazjonalnych targów. Zostaną też dosadzone nowe drzewa, w cieniu których będą stały ławki i kosze na śmieci - zapewnia Justyna Krakowiak z Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi. Istniejące drzewa na Starym Rynku zostaną poddane zabiegom pielęgnacyjnym. Usunięty zostanie posusz i jemioła. Dodatkowo zostaną wykonane cięcia pielęgnacyjne.

W posadzce placu zostaną ukryte obiekty techniczne ułatwiające np. rozłożenie sceny. Natomiast istniejący obelisk, symbolizujący nadanie praw miejskich Łodzi, zostanie przeniesiony na północ placu w zmienionej formie.

Stary Rynek po generalnym remoncie dostępny będzie pod koniec 2023 roku. Jego przebudowa to jedna z prawie 120 inwestycji w programie rewitalizacji Łodzi.

W tym rejonie program obejmuje jeszcze m.in. rewaloryzację parku Staromiejskiego, remont ul. Północnej, Ogrodowej, Wolborskiej i Podrzecznej oraz przebudowę placu Wolności.

Wartość inwestycji to 8 mln złotych.

Stary Rynek w Łodzi to duży plac o wymiarach 105 na 85 metrów. Z trzech stron otaczają go powojenne kamienice z podcieniami. Po zachodniej stronie placu przebiega ulica Zgierska, a od południa przylega do niego Park Staromiejski, którego odnowa już niedługo się rozpocznie.