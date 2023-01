8 mln zł przeznaczy w tym roku samorząd województwa łódzkiego na inwestycje w ramach programu "Sołectwo na plus". Sołtysi mogą pozyskać środki m.in. na nowe place zabaw, siłownie plenerowe, wyposażenie świetlic wiejskich czy remonty boisk. Nabór wniosków potrwa do 6 lutego.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Zainagurowany właśnie konkurs jest 8. edycją realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego programu "Sołectwo na plus". Jest ona rekordowa pod względem budżetu. 8 mln zł na tzw. małe granty sołeckie to o 2 miliony więcej niż w poprzednim roku i o ponad 7,5 mln zł więcej niż w pierwszej edycji konkursu - w 2016 roku.



Trudno uwierzyć, ale wtedy sołectwa otrzymały łącznie 300 tys. zł. Od 2018 roku, widząc, jak wsie w Łódzkiem chcą się rozwijać, co roku zwiększamy budżet. To bardzo dobrze zainwestowane pieniądze, bo trafiają dokładnie tam, gdzie mieszkańcy ich potrzebują - na ich pomysły, na ich marzenia, które samorząd województwa pomaga spełnić - podkreślił marszałek woj. łódzkiego Grzegorz Schreiber.

Większe zainteresowanie z roku na rok

Do zdobycia są dotacje na inwestycje do 12 tys. zł m.in. na nowe place zabaw, boiska czy siłownie plenerowe, altany do spotkań mieszkańców, ogrodzenia boisk czy wyposażenie świetlic wiejskich.



Konkurs cieszy się ogromnym zainteresowaniem. W ubiegłorocznej edycji samorząd przyznał łącznie 502 dotacje wybrane z ponad 1,2 tys. zgłoszeń.



Wnioski mogą składać sołtysi. Zmieniliśmy zasady, żeby być jeszcze bliżej ludzi. To są ich pomysły, potrzeby. To mieszkańcy danego sołectwa najlepiej wiedzą, czego brakuje w ich wsi, co chcieliby zmienić - przekonywał marszałek Schreiber.



W ocenie projektów komisja będzie brała pod uwagę m.in. znaczenie danej inwestycji dla lokalnej społeczności czy zaangażowanie mieszkańców w realizację m.in. poprzez współpracę z Kołami Gospodyń Wiejskich.



Nabór właśnie ruszył. Wypełnione i podpisane przez sołtysa wraz z pieczęcią zgłoszenie należy złożyć lub przesłać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego do 6 lutego br.