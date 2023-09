Tylko przez kilka dni we wrześniu będzie można zwiedzać "podziemną katedrę" w Łodzi, czyli zbiorniki wody w dzielnicy Stoki. "Na co dzień są one niedostępne dla zwiedzających, gdyż wypełnia je woda, ale raz na kilka lat są opróżniane w celu wykonania przeglądu technicznego i niezbędnych prac konserwacyjnych" - informuje Urząd Miasta Łodzi.

"Z okazji 600. urodzin Łodzi dla mieszkańców naszego miasta przygotowano nie lada niespodziankę - aż 600 osób będzie miało okazję zobaczyć ten zabytek techniki na własne oczy" - informuje łódzki urząd. Chodzi o tzw. podziemną katedrę, czyli zbiorniki wody w łódzkich Stokach, nazywane kiedyś również "podziemnym pałacem" i "podziemnym jeziorem na wzgórzu". Jak i kiedy zwiedzić "podziemną katedrę"? Urząd Miasta Łodzi podaje, że zaproszenia do zwiedzania zbiornika rozdawane będą w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi (ul. Wierzbowa 52) w dniach 13, 14, 15, 18 i 19 września w godzinach 16-17. "Każdego dnia rozdanych zostanie 120 zaproszeń. Uwaga! Jedno zaproszenie jest ważne dla jednej osoby, a przy jego odbiorze konieczne będzie podanie imienia i nazwiska" - czytamy na stronie internetowej łódzkiego magistratu. Urząd miasta przekazał, że zwiedzanie zbiornika na Stokach odbędzie się w terminie od piątku 22 września do poniedziałku 25 września. "Organizator nie zapewnia miejsc parkingowych. Niestety, ze względu na konstrukcję zbiornika nie ma możliwości zwiedzania go przez osoby z niepełnosprawnością ruchową" - dodaje Urząd Miasta Łodzi.

