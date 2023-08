Nie tylko słońce latem ogrzewa mieszkania spółdzielcze w Łodzi. Dodatkowo włączone są kaloryfery. Taki szeroki gest ma łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Reja. W lipcu temperatura w mieszkaniu wynosiła ponad 25 stopni Celsjusza, a ogrzewanie działało.

/ Shutterstock

Pod koniec lipca temperatura w mieszkaniu pana Dominika wynosiła 25 stopni Celsjusza, a pomimo tego kaloryfery się włączyły.

Niejednokrotnie zdarzało się, że albo w godzinach późno wieczornych, albo wczesno porannych kaloryfery nie były gorące, ale były ciepłe - mówi pan Dominik. Jeden z pomiarów wykazał, że kaloryfery i rury miały około 37 stopni Celsjusza.

Letni test kaloryferów w Łodzi Słuchacz / Gorąca Linia RMF FM

Lokator o wszystkim powiadomił spółdzielnię mieszkaniową oraz poprosił o wyjaśnienia i rozliczenia. Z odpowiedzi na pismo pan Dominik, dowiedział się, że tak spółdzielnia dba o zdrowie mieszkańców na ich życzenie.

Wytłumaczono mu także, że w okresie, gdy temperatura powietrza nocą jest niższa, to wówczas tzw. system czuwania zostaje załączony i kaloryfery zaczynają grzać. To były postulaty mieszkańców, które tłumaczyło to, że w mieszkaniach jest zimno, że ludzie się przeziębiają, że nie mogą wtedy iść do pracy, że muszą wydawać na leki - opowiada pan Dominik. To jasno podkreśliła spółdzielnia. Twierdzi, że to nie ich wymysł, ale mieszkańcy chcieli tego ogrzewania.

Łodzianin komentuje to tak: "Uważam za lekką przesadę, żeby w miesiącach typowo letnich zwyczajnie grzać".

Pismo od spółdzielni / Słuchacz /

Reporterka RMF FM wybrała się do spółdzielni mieszkaniowej im. Reja w Łodzi. Nie weszła do środka, bo domofon sekretariatu milczał.

Pracownica spółdzielni spotkana przed siedzibą, poinformowała, że w sekretariacie nikogo nie ma. Rozmowa z kimś z zarządu o kaloryferach ma być możliwa w przyszłym tygodniu.

Interwencja pana Dominika okazała się jednak skuteczna i po pierwszym piśmie kaloryfery przestały grzać w miesiącach letnich. Spółdzielnia miała zwrócić się do Veolii (firmy dostarczającej ciepło w Łodzi) o zwiększenie temperatur załączania ogrzewania.