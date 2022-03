„Piosenki na czas niepokoju” – takim koncertem Teatr Muzyczny w Łodzi w sobotę, 2 kwietnia, otworzy zbliżający się Festiwal OFF-Północna. Na program spektaklu muzycznego złoży się ponad 20 utworów, m.in. "Blowin' in the wind” Boba Dylana, "Yesterday" The Beatles, „Wiosna przyjdzie i tak” z repertuaru Kayah czy „Goodbye/Boom boom” z cyklu „Elegie” Williama Finna.

Wyjątkowy koncertem "Piosenki na czas niepokoju” Teatr Muzyczny w Łodzi otworzy Festiwal OFF-Północna / fot. Michał Matuszak / Materiały prasowe Od Boba Dylana po Maanam - na koncert "Piosenki na czas niepokoju" składa się blisko 20 utworów, na pozór bardzo różnych, jednak niosących wspólne przesłanie: o potrzebie bycia razem w trudnych momentach, wierności przekonaniom i nadziei na lepszy świat. Koncert w reżyserii Tadeusza Kabicza, zaplanowany na sobotę, 2 kwietnia, rozpocznie VI edycję Festiwalu OFF-Północna w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Dlaczego wybrano takie utwory? Koncert inaugurujący festiwal to próba osobistej wypowiedzi, podzielenia się emocjami w tym trudnym czasie. Wykonawcy sami wskazali utwory, które najlepiej oddają ich odczucia. Usłyszymy piosenki z musicali "Ragtime" czy "Kapitan Żbik", ale nie zabraknie także klasyki światowej jak "Blowin' in the wind" Boba Dylana czy "Fragile" z repertuaru Stinga - zapowiada reżyser festiwalowej premiery - Tadeusz Kabicz. Cytat To piosenki o kruchości naszego życia, potrzebie walki o ideały, byciu razem mimo różnic, potrzebie pomagania, a przede wszystkim o nadziei na lepszy świat - dodaje. W przejmujących duetach i występach solowych widzowie zobaczą: Joannę Gorzałę, Katarzynę Walczak, Pawła Erdmana, Marcina Januszkiewicza i Macieja Pawlaka. Kierownikiem muzycznym koncertu jest Karina Komendera. Program Festiwalu OFF-Północna w Łodzi W kolejnych dniach festiwalu OFF-Północna widzowie będą mogli oglądać spektakle dramatyczno-muzyczne i koncerty. W niedzielę, 3 kwietnia, ze swoim recitalem złożonym z piosenek Wojciecha Młynarskiego, wystąpi Jacek Bończyk, a warszawski Teatr Potem-O-Tem zaprosi na muzyczną psychoterapię z coach Elą w spektaklu "20 lexusów na czwartek". Trzy dni później odbędzie się pokaz historycznego duodramu o mniej znanym z rodu Piłsudskich - Bronisławie. Fundacja Pomysłodalnia z Rumii pokaże spektakl "Bronisław Piłsudski was here. Musical na wałki". Dzień później widzów czeka wycieczka do wesołego miasteczka za sprawą spektaklu z Teatru im. Adama Mickiewicza z Częstochowy. Z kolei w piątek, 8 kwietnia, festiwalową scenę przejmie Aneta Todorczuk z monodramem Kobieta, która wpadała na drzwi, zbudowanym wokół piosenek Sinead O’Connor. Sobota, 9 kwietnia, to dawka humoru bez cenzury w wykonaniu komików - Olka Talkowskiego i Piotrka Plewy - czyli literacki stand-up przygotowany w ramach Grupy Rafała Kmity. Wieczór upłynie jednak muzycznie - Katarzyna Chlebny brawurowo wcieli się w rolę Kory Jackowskiej w głośnym spektaklu "Kora.boska". Na finał, 10 kwietnia, nastąpi ogłoszenie laureatów IV Konkursu Piosenki Aktorskiej im. Jonasza Kofty i ich występ, a festiwalowy program zamknie koncert zdobywców Jonaszka 2021 - duetu LENDA/KOZUB. Zobacz również: "Madonna i książę. Sobiescy na Śląsku". Nowa wystawa w Muzeum Narodowym Zaproszenie na warsztaty i spotkania Obok spektakli w programie znalazły się warsztaty i spotkania. Już w pierwszym dniu festiwalu Marta Szostak przeprowadzi zajęcia arteterapeutyczne skierowane do kobiet 15+. Natomiast tydzień później aktorzy Joanna i Szymon Nygard poprowadzą aktorskie zajęcia w Parku Helenów. Tradycyjnie już w czasie OFF-Północna odbędzie się panel dyskusyjny z cyklu "Po co...?", tym razem poświęcony teatrowi równościowemu. Panelistkami będą: Monika Mioduszewska-Olszewska, dr Katarzyna Ojrzyńska i Agnieszka Łuczak - Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Łodzi ds. Równego Traktowania. Za sprawą wystawy "Antrakt²" przygotowanej we współpracy z Łódzkim Towarzystwem Fotograficznym festiwalowa publiczność będzie mogła spojrzeć na zakulisowe życie teatru z innej perspektywy. Wernisaż wystawy odbędzie się 6 kwietnia o godz. 17:30. Organizatorzy zapraszają też do rozmów z artystami po zakończeniu każdej z festiwalowych propozycji, a także do wysłuchania relacji na antenie Radia Lutnia, które na ten czas zmieni się w radio festiwalowe. Bilety i karnety na festiwalowe wydarzenia wciąż dostępne są w kasie i na stronie internetowej Teatru Muzycznego. Zobacz również: ​Łódzkie wodociągi do kontroli czystości wody używają... małży

