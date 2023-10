​Pinokio - wart 75 tys. dolarów - który zagrał w Oskarowym filmie Guillermo Del Toro - jest "gościem" tegorocznego ANIMARKT Stop Motion Forum w Łodzi. Światowej klasy animatorzy, mistrzowie i przedstawiciele czołowych studiów produkcyjnych do niedzieli będą spotykać się w Łodzi na konsultacjach, warsztatach i dyskusjach.

Lalka Pinokio, która zagrała w Oskarowym filmie / Agnieszka Wyderka / RMF FM

Ponad 200 przedstawicieli przemysłu animacji - twórców, producentów czy dystrybutorów - z całego świata przyjechało do Łodzi na ANIMARKT Stop Motion Forum. Będą rozmawiać o branżowych wyzwaniach: równouprawnieniu, ekologicznych sposobach produkcji lalek czy systemach edukacji, nawiązywać biznesowe kontakty i walczyć o nagrody.

"Gościem specjalnym" wydarzenia będzie Pinokio - mierząca 24 cm i warta 75 tys. dolarów lalka - która zagrała tytułową rolę w oscarowym filmie Guillermo Del Toro. Nie tylko uczestnicy forum, ale także łodzianie, będą mogli ją zobaczyć.

ANIMARKT Stop Motion Forum to przestrzeń biznesowej współpracy, podnoszenia kwalifikacji pod okiem mistrzów i dyskusji o przyszłości branży. W tym roku są uczestnicy z Norwegii, Meksyku, Japonii czy Nigerii.

Udało nam się zgromadzić nazwiska, które są absolutnym magnesem w świecie animacji. Rita Domonoyi, Birgit Heidsiek, Ru Kuwahata, Kim Keukeleire czy Denis Walgenwitz to topowi specjaliści doskonale znani w branży - wyjaśnia Agnieszka Kowalewska-Skowron z MOMAKIN, dyrektorka ANIMARKT Stop Motion Forum. W tym roku "gościem specjalnym" forum będzie też Pinokio - oscarowa lalka, która do Łodzi przyjeżdża pod opieką Miel-Margarity Paredes - twórczyni konstrukcji do lalek w "Guillermo Del Toro: Pinokio".

Rozpoczynająca się właśnie edycja ANIMARKT Stop Motion Forum stawia na debatę o wyzwaniach dla przemysłu animacji na świecie. Pojawią się pytania o branżowe równouprawnienie, ale też o ekologiczne rozwiązania dla produkcji filmów animowanych, np. takie, które pozwolą zastąpić silikon naturalnymi materiałami.

Ważny element programu stanowić będzie też międzynarodowa dyskusja o systemach edukacji branżowej. Nie zabraknie też konkursowych emocji. Jak co roku odbędzie się pitching, w którym o nagrody i lepszy start do realizacji powalczy 20 filmowych projektów z całego świata.

Choć ANIMARKT jest przede wszystkim forum branżowym, ponownie otwiera się na szerszą publiczność. W niedzielę (8 października) łodzianie mogą wziąć udział w wydarzeniach towarzyszących forum, których organizatorem jest Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne "Venae Artis".

Chcemy jak najwięcej osób zainteresować animacją, dlatego z roku na rok mamy coraz więcej wydarzeń towarzyszących, na które zapraszamy łodzian - wyjaśnia Paulina Zacharek, współorganizatorka forum. Tym razem to spotkanie z niesamowicie utalentowaną Miel-Margaritą Paredes, która przygotowała szkielety lalek do "Guillermo Del Toro: Pinokio".

Najmłodsi poznają tajniki budowy lalek. Nieco starsi mogą obejrzeć film "Pudłaki", przy którym pracowała Miel, a później porozmawiać z gościem specjalnym i osobiście poznać filmowego Pinokia.

Szczegóły dotyczące udziału, podobnie jak szczegółowy program tegorocznej edycji wydarzenia można znaleźć na stronie www.animarkt.pl.

ANIMARKT Stop Motion Forum 2023 to pięć dni biznesowych spotkań z przedstawicielami kluczowych studiów, warsztatów i masterclassów - prowadzonych przez specjalistów światowej rangi oraz dyskusji na palące dla branży tematy. To jedyne branżowe wydarzenie na świecie, które integruje środowisko filmu poklatkowego.

Na łódzkim forum tworzą się biznesowe relacje, międzynarodowe kooperacje, a młodzi twórcy mają niecodzienną okazję zaprezentowania własnych projektów przed swoimi mistrzami. To tu swój początek mają filmy doceniane przez krytyków i publiczność.