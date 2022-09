Ośmioro dzieci zostało rannych w zderzeniu autobusu szkolnego z ciężarówką, do którego doszło w miejscowości Siedliska w pow. wieruszowskim. Pięcioro dzieci trafiło do szpitali - ich obrażenia nie są ciężkie.

Ośmioro dzieci rannych w zderzeniu autobusu szkolnego z ciężarówką / KPSP w Wieruszowie /

Do zdarzenia doszło tuż przed godz. 15 na drodze wojewódzkiej 482 w miejscowości Siedliska w powiecie wieruszowskim.

Tuż przed godz. 15 doszło do zderzenia samochodu ciężarowego z autobusem szkolnym, którym podróżowało 20 dzieci w wieku od 3 do 15 lat i dwoje opiekunów. Ośmioro dzieci odniosło obrażenia, przy czym pięcioro wymagało hospitalizacji - troje trafiło do szpitala w Wieluniu, a dwoje karetki zawiozły do Sieradza. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo - poinformował rzecznik komendanta wojewódzkiego PSP w Łodzi mł. bryg. Jędrzej Pawlak.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń, ciężarówka z przyczepą najechała na tył autobusu. Na miejscu nadal pracuje 9 zastępów straży oraz policja, która bada okoliczności wypadku. Droga nr 482 jest zablokowana.