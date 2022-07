Na łódzkim osiedlu "Ruda" jest nowe miejsce dla miłośników psów. Przy ulicy Dzwonowej powstał psi wybieg ze strefą treningową typu agility. Park dla czworonogów kosztował ponad 170 tys. zł i powstał dzięki Budżetowi Obywatelskiemu.

Kolejny park, gdzie psy są mile widziane / lodz.pl / Materiały prasowe

Psi park przy Dzwonowej (niedaleko ul. Aleksandra) składa się z dwóch stref z nawierzchnią piaskową. Jedna z nich to typowy wybieg dla psów, na którym zwierzaki mogą się wybiegać, mogą być prowadzane na smyczy, socjalizować się poprzez spotkania z innymi psami, czy po prostu odpocząć.

Druga strefa psiego parku, to część treningowa. Wyposażona jest w urządzenia takie jak: kładka, szałas, drążki do przeskoków z pięciopoziomową regulacją wysokości, tunel, równoważnia oraz słupki do slalomu.

W Łodzi jest kolejny park, gdzie psy są gospodarzami / lodz.pl / Materiały prasowe

Z powodzeniem można tutaj prowadzić treningi typu agility. Słowo "agility" oznacza zwinność i sprawność. Podczas takiego treningu pies ma pokonać przeszkody, w jak najkrótszym czasie.

Co ważne, w trakcie ćwiczeń zwierzę jest bez smyczy, a właściciel kieruje swoim pupilem jedynie przy pomocy gestów i komend. Ćwiczenia te świetnie poprawiają komunikację pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem.

Początki takich treningów sięgają lat 80., a dziś agility jest popularną dyscypliną sportową dla psów. W takich zmaganiach zwierzęta konkurują ze sobą podczas zawodów krajowych i międzynarodowych.

Cały teren psiego parku jest ogrodzony. Dodatkowo zamontowano wejście w formie śluzy, co pozwala bezpiecznie zapiąć psa na smycz w trakcie opuszczania wybiegu. Przy Dzwonowej znajdują się także kosze na psie odchody, ławki do siedzenia i zwykłe kosze na śmieci. Całość inwestycji to koszt 170 tys. złotych.

Psi park "na Rudzie" jest kolejnym takim miejscem dla czworonogów w Łodzi. Specjalnie wydzielone wybiegi dla psów ze strefą treningową można znaleźć także na osiedlach: "Retkinia", "Teofilów", "Widzew", "Radogoszcz", "Olechów-Janów", a w tym roku powstanie także w Parku Podolskim "na Zarzewie".