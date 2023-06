Muzyczne tramwaje, wioska Słowian, bieg w kąpielówkach czy nocne zwiedzanie zoo - najbliższy weekend w Łodzi zapowiada się ciekawie i intensywnie. Te atrakcje będą skumulowane w Parku na Zdrowiu. W artykule znajdziecie informacje o tym, jak dojechać i zaparkować bez większych problemów.

Park na Zdrowiu w Łodzi będzie tętnił życiem nie tylko w sobotnią Noc Świętojańską, ale także w niedzielę

W ten weekend, 24-25 czerwca, Park na Zdrowiu w Łodzi będzie tętnił życiem.

"Noc Świętojańska na Zdrowiu" to na przykład wioska Słowian i nocne zwiedzanie zoo. Ma się odbyć również bieg w kąpielówkach, a muzyczną oprawę zapewnią... tramwaje.

Orientarium łódzkiego zoo w najbliższą sobotę będzie otwarte do g. 20:30 (kasy będą czynne godzinę krócej). To będzie rzadka okazja, aby odwiedzić łódzki ogród zoologiczny w tak późnych godzinach.

Parkowanie

Wybierając się samochodem na piknik rodzinny w Parku na Zdrowiu, najlepiej od razu kierować się na parking przy Atlas Arenie. Na gości czeka tu 560 miejsc parkingowych. Spacer spod Atlas Areny do Parku na Zdrowiu to zaledwie kilkanaście kroków.

Można zostawić auto także przed Aquaparkiem Fala i wzdłuż Alei Unii. W tych miejscach przygotowanych jest 180 i 360 miejsc parkingowych.

Konstantynowska dla spacerowiczów

Ulica Konstantynowska w Łodzi zostanie zamknięta dla ruchu samochodów na sobotni wieczór i niedzielny poranek (w godzinach od 17 do 5 rano). Wszystko po to, by umożliwić swobodne poruszanie się pomiędzy różnymi częściami parku im. Piłsudskiego.

Konstantynowska będzie zamknięta na odcinku od Alei Unii do alejki Parkowej przy Orientarium Zoo Łódź. Nadal będzie można wyjechać z parkingu orientarium w lewo, w kierunku ulicy Krzemienieckiej.

Komunikacja miejska

W związku z zamknięciem ul. Konstantynowskiej, pasażerowie MPK muszą przygotować się na zmiany w kursowaniu miejskich autobusów. Inaczej będą jeździły linie: 43AB, 80B, 97AB, Z13, 100, N3AB, N8 i N9 oraz 83. Dotyczy to godzin: 17 - 5 w sobotę i rano w niedzielę.

Autobusy pojadą objazdem ulicą Krzemieniecką (43AB, 80AB, 97AB, Z13). Tego dnia niektóre linie będą kursowały dłużej (do godz. 2), żeby mieszkańcy mogli łatwiej wrócić do domów po zabawie w trakcie Nocy Świętojańskiej.

W nocy z soboty na niedzielę będą jeździły autobusy linii 80B i 83. Linia nocna N8 zostanie specjalnie na tę noc poprowadzona aż do Parku na Zdrowiu (Atlas Arena).