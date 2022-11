10-metrowy śmigłowiec bezzałogowy ILX, wojskowy robot pirotechniczny z bazy lotnictwa w Łasku oraz czołg T55 z prywatnej kolekcji - to tylko przedsmak emocji, na jakie mogą liczyć wielbiciele militariów na XI Pikniku Niepodległościowym w łódzkiej Manufakturze. O nadzwyczajną oprawę zadbają grupy rekonstrukcyjne i stowarzyszenia wojskowe. Początek w piątek (11 listopada) o 11.00 na Rynku Włókniarek Łódzkich.

Tak prezentuje się śmigłowiec bezzałogowy ILX, który będzie jedną z wielu atrakcji XI Pikniku Niepodległościowego w łódzkiej Manufakturze / Michał Węzowski/Biuro Prasowe Manufaktury / Materiały prasowe

Sam Marszałek Piłsudski pojawi się XI Pikniku Niepodległościowym w łódzkiej Manufakturze. Będą też nowi uczestnicy imprezy: Wirtualny Teatr Historii "Niepodległa" i Stowarzyszenie Wspieramy Ukrainę "Razem". Wirtualny Teatr Historii "Niepodległa" - to interaktywna przestrzeń z atrakcjami takimi jak: pokazy VR, hologramy i makiety, przedstawiająca historię pierwszych lat polskiej niepodległości.

Od godziny 11.00 na Rynku Włókniarek Łódzkich będzie można oglądać ekspozycje, wystawy i stoiska promocyjne jednostek wojskowych, policji, straży miejskiej, straży pożarnej a także militarnych grup rekonstrukcyjnych - m.in. Stowarzyszenia B3 - Be Free, GRH Południe czy Grupy Rekonstrukcji Historycznej III Okręgu Policji Państwowej w Radomiu.

Wyjątkowo, z bliska, będzie można zobaczyć pojazdy wojskowe, broń, a także ciężki sprzęt. Wojskowe Zakłady Lotnicze w Łodzi pokażą imponujący, 10-metrowy śmigłowiec bezzałogowy ILX, a 32. Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku zaprezentuje robota pirotechnicznego i sprzęt wysokościowo-ratowniczy.

/ Michał Węzowski/Biuro Prasowe Manufaktury / Materiały prasowe

Łódzki kolekcjoner militariów - Jacek Pniewski pochwali się trzema intrygującymi pojazdami wojskowymi - w tym czołgiem T55. Natomiast Straż Graniczna wystawi samochód pirotechniczny, a wraz z nim dużego robota pirotechnicznego i potrzebny do akcji osprzęt: kamizelki taktyczne i kuloodporne oraz profesjonalny kombinezon pirotechniczny.

25. Brygada Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego zaprosi do namiotu 1. Batalionu Kawalerii Powietrznej z Leźnicy Wielkiej, prezentującego wyposażenie i etatową broń drużyny szwadronu kawalerii powietrznej. Zestawienie obejmuje między innymi: broń indywidualną 5,56 mm MSBS Grot, granatnik przeciwpancerny RPG-7, moździerz Antos, karabin maszynowy UKM, strzelbę gładkolufową Mossberg, wyrzutnia PPK SPIKE, spadochrony AD-95 i AZ-95, a także indywidualne wyposażenie (do przymierzenia) składające się z hełmu HA-03 oraz kamizelki UKO KWM - 02.

Warto będzie odwiedzić także stanowisko 9. Łódzkiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej, bo tam zaplanowano pokazy uzbrojenia indywidualnego oraz wojskowych quadów i motocykli. Straż Miejska w ramach pokazów dla dzieci przygotowała wóz do transportu zwierząt i specjalistyczny sprzęt wykorzystywany przez Animal Patrol.

Z kolei Urząd Miasta Łodzi przygotował pokaz rekonstrukcji historycznych, które skupią się na ukazaniu życia codziennego. Dzięki temu zobaczymy "typowe obrazki z łódzkiej ulicy" np. zakład szwalniczy, szewski, atelier fotograficzne, gabinet urzędnika, wystawę sprzętów, a także przedmiotów życia codziennego w dwudziestoleciu międzywojennym.

/ Michał Węzowski/Biuro Prasowe Manufaktury / Materiały prasowe

Pojawią się też grupy rekonstrukcji historycznej - 45 osób w strojach codziennych z dwudziestolecia międzywojennego, reprezentujących różne warstwy społeczne z lat 20. oraz różne formacje wojskowe (Strzelcy Kaniowscy, hallerczycy, żołnierze Wojska Polskiego z lat 20. i 30. oraz czasów wojny polsko-bolszewickiej).

Tradycyjnie wśród atrakcji Pikniku pojawi się strzelnica - a w niej jedyny w Europie Monitor Gun Power SMT (interaktywny monitor odporny na kule).

Wyjątkowe atrakcje dla publiczności zaplanował Klub Byłych Żołnierzy Wojsk Powietrzno-Desantowych "Czerwone Berety". To m.in. wystawa noży wojsk polskich, manekiny spadochroniarzy z wyposażeniem, spadochrony, broń strzelecka i szturmowa. To także niepowtarzalna okazja do spotkania i rozmowy z weteranami.

Muzeum Wojska Polskiego w Dmosinie przywiezie sprzęt jednostek powietrzno-desantowych, ich broń, a także motorynki i... armatę Bofors. Z kolei uczniowie Mundurowego Liceum Ogólnokształcącego przedstawią pokazy sztuk walki i poprowadzą warsztaty udzielania pierwszej pomocy.

Natomiast Fundacja Sprzymierzeni z GROM poprowadzi zajęcia z bezpiecznego posługiwania się bronią pod okiem doświadczonych trenerów. Chętni będą mogli także porozmawiać z byłymi żołnierzami i podszkolić swoje umiejętności strzeleckie na strzelnicy. Do dyspozycji będą mieć amerykańskie karabinki M4 i M16.

/ Michał Węzowski/Biuro Prasowe Manufaktury / Materiały prasowe

Kolejki chętnych na pewno ustawią się do stanowiska Polskiego Związku Łowieckiego, bo tam będą uwielbiane przez dzieci pokazy sokolników (myśliwych specjalizujących się w tresurze ptaków drapieżnych).

Po raz pierwszy wśród uczestników Pikniku pojawi się Stowarzyszenie Wspieramy Ukrainę "Razem", którego przedstawiciele chcą podziękować Polakom za pomoc okazaną Ukraińcom.

Na imprezie zadebiutują także: Chór Nauczycieli oraz orkiestra Stowarzyszenia Clonovia z Kutna. Kilka razy w ciągu dnia wystąpi uwielbiana przez łodzian orkiestra Pipes & Drumes z Częstochowy w repertuarze pełnym energii z tradycyjną muzyką szkocką.

O godz. 12.00 łodzianie wspólnie zaśpiewają hymn państwowy, a około godz. 14.00 na rynek Manufaktury wjedzie uroczyście Marszałek Piłsudski, który zostanie powitany na scenie przez władze miasta. Naczelnik zaintonuje Hymn Polski, a na scenie pojawią się poczty sztandarowe łódzkich organizacji.

Popołudniowa część Pikniku upłynie pod znakiem śpiewanek patriotycznych intonowanych przez harcerzy i harcerki ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Około godz. 17.00 druhowie rozpalą i poprowadzą uroczyste ognisko "Skry Niepodległości".

Podczas Pikniku nie zabraknie też wystaw: łódzki oddział Instytutu Pamięci Narodowej zaprezentuje ekspozycję "Łodzianie w wojnie polsko-bolszewickiej", Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi pokaże ekspozycję poświęconą zwierzętom w Wojsku Polskim, a także prezentowaną po raz pierwszy - wystawę poświęconą więzieniu przy ulicy Gdańskiej.

Jak co roku, na uczestników Pikniku czekać będzie rozgrzewająca, wojskowa grochówka, a Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych zapewni zupę "dary lasu". Symboliczne 5 zł za porcję wspomoże zbiórkę na rzecz podopiecznych Fundacji Pomagam.

XI Piknik Niepodległościowy w Manufakturze zakończy się o godz. 17.30, ale część sprzętu zostanie na rynku Manufaktury aż do niedzieli. W czasie długiego weekendu odwiedzający centrum handlowe będą mogli spotkać żołnierzy z Klubu Byłych Żołnierzy Wojsk Powietrzno-Desantowych "Czerwone Berety". Na wystawie sprzętów wojskowych wystawione będą: ciągnik artyleryjski, czołg T55, motocykle wojskowe Harleya Davidsona z czasów II wojny światowej i halftrack.