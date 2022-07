Prezes Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak odsłonił 3,5-metrową lustrzaną rzeźbę serca, która stanęła na placu WOŚP w Łodzi. "To jest dzieło sztuki. Pamiętajcie o tym i dbajcie o to" - podkreślił Owsiak.

Prezes Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Jurek Owsiak (2L) oraz prezydent Łodzi Hanna Zdanowska (2P) / Grzegorz Michałowski / PAP

Stworzone w Chinach przez kolektyw Sino Sculpture Group gigantyczne serce ozdobiło plac WOŚP, znajdującym się w Łodzi między pałacem Poznańskiego i hotelem Puro, obok skrzyżowania ul. Zachodniej z ul. Ogrodową. Rzeźba ma 3,5 metra i została zamontowana za pomocą specjalnych śrub kotwiących, aby serce sprawiało wrażenie wyrastającego z ziemi. Zostało ono wypolerowane na wysoki połysk, aby każdy mógł się w nim przejrzeć jak w lustrze.



To symbol, który jest dla mnie bardzo istotny. Od przeszło 30 lat fundacja Jurka Owsiaka pomaga wszystkim potrzebującym - mówiła prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. Dziś, w tym samym miejscu, w którym kiedyś powstawała Łódź, staje symbol, który odzwierciedla to, co jest dla nas najistotniejsze - olbrzymie serce, którym nasz wszystkich połączyłeś - dodała.

Prezentacja rzeźby / Grzegorz Michałowski / PAP

Jerzy Owsiak przyznał, że w kraju jest 55 miejsc imienia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zwrócił jednak uwagę, że w Łodzi ozdobi je wyjątkowa rzeźba.



To jest dzieło sztuki. My tylko będziemy skromniutko obok tego stali. Wielkie metropolie - Londyn, Paryż, Nowy Jork, Chicago - żyją tym, że wielkie instalacje artystów są w mieście, żeby ludzie mogli je podziwiać. Serce stworzyła ta sama firma, która wykonała słynną “fasolkę" w Chicago. To cudowna rzecz. Pamiętajcie o tym i dbajcie o to - zaznaczył.

Po odsłonięciu rzeźby odbył się koncert plenerowy Wojtek Justyna Quartet w ramach cyklu "Piotrkowska Kameralnie".

Wśród najbardziej charakterystycznych prac kolektywu Sino, który stworzył łódzką rzeżbę, znajdują się m.in. lustrzane formy z polerowanej stali, które można napotkać na ulicach Los Angeles, Singapuru, Dubaju czy Nowego Jorku.