Kilka nowych parkomatów w Łodzi nie zadziałało w pierwszym dniu użytkowania. Od wczoraj (3 października) trzeba płacić za parkowanie w nowych urządzeniach, które są podobne do starych, ale mają dotykowy ekran.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Od poniedziałku (3 października) w Łodzi należy korzystać z parkomatów nowego operatora. Takich urządzeń jest ponad 400 w mieście. W kilku miejscach nie było możliwości zapłacenia w parkomatach, bo się nie uruchomiły.

Biorąc pod uwagę skalę uruchomienia wszystkich parkomatów w Łodzi, to te kilka sztuk, które nie załączyły się wczoraj rano, to nie jest dramatyczna ilość - tłumaczy zastępca ds. inżynierii ruchu Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi - Tomasz Grzegorczyk. Mogło zdarzyć się tak, że niektórzy łodzianie przez pomyłkę chcieli płacić w starych parkomatach, a one są wyłączone.

Stare urządzenia stoją obok nowych i nie mają informacji, że już nie są wykorzystywane.

Osiem aplikacji, w których można płacić za parkowanie w Łodzi - to najważniejsza zmiana dotycząca Płatnej Strefy Parkowania w mieście (wcześniej były tylko dwie apki). Dodatkowo pojawia się podstrefa D, która obejmuje Rynek Bałucki.





Wraz z nowym operatorem Strefy Płatnego Parkowania w Łodzi, pojawił się nowy e-sklep z rozszerzoną ofertą e-abonamentów obejmującą:

- roczny i kwartalny dla Podstrefy A;

- roczny i kwartalny dla Podstrefy B;

- miesięczny dla Podstrefy C;

- dla mieszkańca Strefy,

- dla pojazdów hybrydowych;

- dla pojazdów pogotowi technicznych;

- dla osób niepełnosprawnych;

- dla posiadaczy miesięcznego biletu kolejowego lub MPK.

Aplikacje do płatności mobilnych:

- "AnyPark"

- "CityParkApp"

- "ePARK"

- "FlowbirdParking"

- "Karta Łodzianina"

- "moBILET"

- "MobiParking"

- "mPay".

Kwoty opłat parkingowych nie ulegają zmianie.