Mieszkańcy województwa łódzkiego mają więcej czasu na zgłoszenie projektów do Budżetu Obywatelskiego "Łódzkie na Plus". Termin składania wniosków został wydłużony do 13 marca. Zostaje tydzień, aby skorzystać z finansowania, które w tym roku wynosi 8 mln złotych.

Pokazy i szkolenia z pierwszej pomocy organizowane w ramach budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego / UMWŁ / Materiały prasowe

Do poniedziałku, 13 marca, zarząd województwa łódzkiego przedłużył termin składania projektów do Budżetu Obywatelskiego "Łódzkie na Plus". To dodatkowy czas na przesyłanie przez mieszkańców województwa swoich pomysłów, które uatrakcyjnią Łódzkie. Na ich realizację samorząd województwa przeznaczył w tym roku 8 milionów złotych.

Termin składania projektów został przedłużony w związku z wieloma zapytaniami i ostatecznie upłynie o północy w poniedziałek (13 marca). W kolejnych miesiącach, po sprawdzeniu formalnym wniosków, mieszkańcy całego województwa wybiorą - ich zdaniem - najciekawsze propozycje, które samorząd województwa zrealizuje w 2024 roku.

Projekty można składać w puli wojewódzkiej (projekty o charakterze inwestycyjnym i remontowym) oraz w 24 pulach powiatowych (projekty zadań nieinwestycyjnych) z zakresu promocji sportu, bezpieczeństwa publicznego, edukacji ekologicznej i ochrony środowiska, rehabilitacji zdrowotnej oraz profilaktyki, a także upowszechniania folkloru, kultury i lokalnej historii.

Siłownia sfinansowana z programu "Łódzkie na Plus" / UMWŁ / Materiały prasowe

W przypadku zadań wojewódzkich, projekty mogą składać wszyscy mieszkańcy województwa łódzkiego, zaś w przypadku powiatowych - mieszkańcy powiatu, do którego puli zgłoszony będzie projekt. Aby zgłosić projekt zadania, należy wypełnić odpowiedni formularz i dołączyć do niego listę poparcia podpisaną przez co najmniej 30 mieszkańców województwa (pula wojewódzka) albo przez 30 mieszkańców powiatu, do którego puli zgłaszany jest projekt.

Jak co roku, zainteresowanie Budżetem Obywatelskim "Łódzkie na plus" jest duże, co pokazuje, jak bardzo chcecie Państwo kształtować nasz region, a w efekcie, jak ciekawe i wartościowe projekty zgłaszacie - mówi marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber.

Obywatelskie realizacje to m.in. nowy sprzęt dla ratowników wodnych w całym województwie, budowa bezpiecznych przejść dla pieszych, kursy m.in. samoobrony, turnieje, pokazy walk, zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci i dorosłych, nowe boiska, szpitalne parkingi, wydarzenia turystyczne i wiele, wiele innych.