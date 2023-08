100-procentowe obłożenie we wszystkich hotelach w mieście, 20 tys. osobonocelgów i kilkadziesiąt tysięcy osób, które nocowały u rodziny i znajomych - to pierwsze podliczenia trzech dni 600. urodzin Łodzi. Rekordową frekwencję odnotowały też placówki kulturalno-rozrywkowe.

Scena główna 600. urodzin Łodzi - to tylko jedna z czterech scen muzycznych / lodz.pl / Materiały prasowe

Łódź pobiła swoje turystyczne rekordy w czasie urodzinowego weekendu. Miasto było miejscem niezwykłej aktywności turystycznej.

Wolnych pokoi praktycznie nie było. W większości hoteli w mieście było 100% obłożenia i to bez względu na segment rynku - mówi dyrektor generalny DoubleTree by Hilton Łódź - Dominik Chrapek. Bardzo często pokoje 2-sobowe były wykorzystywane przez całe rodziny z dziećmi. Marzyłoby nam się, jako hotelarzom, aby obchody 600-lecia Łodzi trwały przez każdy weekend do końca roku, a nawet dłużej.

Niektóre obiekty hotelowe miały wszystkie pokoje zarezerwowane już na miesiąc przed wydarzeniem. Zwalniane pokoje, od razu były rezerwowane przez następnych przybywających.

Biorąc pod uwagę liczbę miejsc noclegowych całorocznych, w tym tych przygotowanych specjalnie pod to wydarzenie, można uznać, że w obiektach noclegowych w sam weekend urodzinowy udzielono około 20 tysięcy osobonoclegów. Najwięcej gości zdecydowało na nocleg w piątek oraz sobotę.

Alternatywne zakwaterowanie

W obliczu braku dostępności pokoi w hotelach, niektórzy goście zwrócili się ku innym rozwiązaniom. Bardzo wiele osób zatrzymało się u znajomych i rodziny. Można przypuszczać, że liczba ta sięgała nawet kilkudziesięciu tysięcy osób.

Akademiki, zwykle zamieszkane przez studentów, stały się miejscem noclegowym dla niektórych gości chcących wziąć udział w obchodach 600-lecia miasta. Ponadto, specjalnie przygotowane pole namiotowe przygotowane w parku Poniatowskiego, które wg. założeń organizatora mogło przyjąć do 100 osób - także cieszyło się dużym zainteresowaniem i było zapełnione.

Popularność atrakcji w trakcie urodzin

Sceny urodzin podczas koncertów wieczornych pękały w szwach. W ciągu dnia tłumy przewijały się też przez Manufakturę czy Piotrkowską.

Zwiększony ruch w Manufakturze odnotowaliśmy w piątek, sobotę oraz w niedzielę - mówi dyrektor marketingu łódzkiej Manufaktury - Monika Długosz-Łempicka. Mówimy o zwiększonej frekwencji przez cały dzień. Tętniąca życiem i dobrą energią Manufaktura była w miniony weekend chętnie odwiedzaną atrakcją turystyczną.

Na przykład Muzeum Fabryki w Manufakturze zanotowało ponad 200 proc. wzrost odwiedzających. Inne muzea, wystawy, pokazy, pikniki i mniejsze festiwale również cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.

Flagowa atrakcja Łodzi - ZOO Orientarium - w weekend urodzinowy przyjęła 30 tysięcy gości. Łódzką Informację Turystyczną przy Piotrkowskiej 28 odwiedziło 6 tysięcy osób, co przebijało frekwencję z czasu Light.Move.Festivalu. - zauważa prezes Łódzkiej Organizacji Turystycznej - Tomasz Koralewski.

Do wielu miejsc ustawiały się kolejki. Ilość chętnych, aby wziąć udział w darmowych spacerach z przewodnikiem zaskakiwała często samych organizatorów.

Na poszczególne wycieczki przychodziło nawet po kilkaset osób. Tak było choćby w przypadku pięknie odrestaurowanej willi Kestenberga, którą najemca postanowił wyjątkowo otworzyć na tę okazję. Nastawialiśmy się na około 100 osób chętnych do obejrzenia willi, a tymczasem wydaliśmy ponad 320 wejściówek - mówi menadżer firmy - Tomasz Balcerzak.

600-lat Łodzi przez cały rok

Obchody 600-lecia miasta Łodzi to niewątpliwy sukces frekwencyjny. Oferta miasta na tym się nie kończy.

W ostatni weekend wakacji w Łodzi odbędzie się Parada Wolności z 17 muzycznymi platformami (26 sierpnia), festiwal muzyczny People in Tune (2-3 września), Festiwal 4 Kultur (8-17 września) i sztandarowe wydarzenie miasta: Light.Move.Festival. (19 września - 1 października).