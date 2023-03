Ponad 200 wystawców, 4 sektory targowe, 300 marek, 100 inwestycji mieszkaniowych oraz wyposażenie domów i mieszkań, budowlanka, dachy, drzwi, okna - to wszystko można znaleźć na rozpoczętych w piątek, 3 marca, Międzynarodowych Targach Budownictwa i Aranżacji w Łodzi.

Targi budownictwa w Łodzi potrwają do niedzieli / Agnieszka Wyderka / RMF FM

Domy pod klucz na osiedlach strzeżonych, klimatyczne mieszkania, lokum w centrum miasta - to różne propozycje deweloperów. Dla tych, którzy chcą na własną rękę podjąć się budowy domu, przygotowano porady i nowoczesne technologie. Wystarczy wybrać się na targi.

Międzynarodowe Targi Budownictwa i Aranżacji INTERDOM, Targi Nieruchomości i Budowa Domu oraz Łódź HOME Design - to okazja, aby poznać szeroką ofertę artykułów wyposażenia wnętrz nowatorskich i oryginalnych marek.

To też możliwość znalezienia inspiracji i porady od przedstawicieli pracowni architektonicznych prezentujących się na targach. Ponadto, jest to świetna płaszczyzna do dzielenia się pomysłami, wymiany doświadczeń, zapoznania się z aktualnymi branżowymi trendami, a nawet nawiązania relacji biznesowych.

Oprócz bogatej wystawy i oferty poświęconej tematyce budowalnej, przez trzy dni prowadzone będą warsztaty i szkolenia. Bezkonkurencyjny dostęp do największej liczby liderów rynku nieruchomości oraz branży budowlanej, projektów deweloperskich i informacji z branży nieruchomości.

Wśród nowoczesnych i ciekawych rozwiązań można znaleźć na przykład drewniane domy na kołach czy dach pokryty panelami fotowoltaicznymi niczym dachówkami. Są także różne koncepcje domów modułowych.

Warto też zwrócić uwagę na okna, które mają wewnętrzną, opuszczaną elektrycznie żaluzję oraz posiadają wbudowane panele solarne. Taki pomysł zwalnia właściciela z konieczności szukania zewnętrznego zasilania dla okien.

Z kolei dla wielbicieli inteligentnych domów nieodzowny będzie system zarządzania sterowaniem klimatyzacją, systemami audio i wideo, światłem czy roletami. Jeden estetyczny panel zastąpi kilka innych pstryczków na ścianie i aplikacji w smartfonach. Dzięki temu wychodząc z domu, można jednym dotknięciem można pogasić światła w całym domu, wyłączyć telewizory i zasłonić żaluzje antywłamaniowe.

Nie tylko wystawcy zainteresują zwiedzających. Dodatkowo przygotowano ponad 20 wykładów i warsztatów oraz duże rabaty.

Targi w łódzkiej Hali EXPO potrwają do niedzieli, 5 marca, a czynne są w godzinach 10-17, a w niedzielę - o godzinę krócej.

Wstęp jest bezpłatny dla osób zarejestrowanych na www.lodzkietargi.pl, www.targiinterdom.pl, www.lodz.targihomedesign.pl.