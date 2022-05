Z początkiem maja łódzcy policjanci rozpoczynają służby na terenach wodnych w ramach tzw. sezonowych komórek wodnych. Funkcjonariusze będą przede wszystkim zwracać uwagę na trzeźwość sterników oraz innych użytkowników sprzętu pływającego, wyposażenie w środki ratunkowe, bezpieczne zachowania. W tym roku policja wodna będzie funkcjonowała w powiecie tomaszowskim, piotrkowskim i poddębickim. Mundurowi będą wspierani przez kolegów z sąsiednich komend.

Przed rozpoczęciem sezonu policjanci musieli przejść obowiązkowe szkolenie zakończone weryfikacją umiejętności. Pierwsze służby odbyły się już na Zalewie Sulejowskim. Policjanci będą kontrolować m.in. trzeźwość sterników oraz innych użytkowników sprzętu pływającego, wyposażenie w środki ratunkowe, bezpieczne zachowania.

Oprócz samych zbiorników wodnych funkcjonariusze zwracają uwagę na tereny bezpośrednio przyległe do zbiorników wodnych. Już na początku sezonu musieli interweniować wobec nieodpowiedzialnych osób palących ognisko w lesie w miejscu niedozwolonym. W ramach codziennych służb policjanci współpracują z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym.

Policjanci apelują o rozwagę!

Brawura, alkohol, niestrzeżone kąpieliska - to często droga do tragedii. Zawsze warto czuć respekt przed żywiołem, jakim jest woda. Czy jest to kąpiel w rzece, jeziorze, morzu czy oceanie niezbędne jest trzeźwe myślenie, poczucie odpowiedzialności i zdrowy rozsądek! Woda najczęściej nie wybacza błędów!