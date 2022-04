15 lodówek społecznych i 3 jadłodzielnie w Łodzi czekają na produkty i potrawy ze świątecznych stołów, którymi łodzianie będą chcieli podzielić się z potrzebującymi. Większość z tych punktów jest czynna przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.

/ Shutterstock

Jeśli po Wielkanocy zostanie wam jedzenie, nie wyrzucajcie go. Tym co zostało na świątecznym stole najlepiej podzielić się z innymi.

Od ubiegłych świąt na liście miejsc, w których można podzielić się jedzeniem, jest pierwsza miejska lodówka społeczna przy głównej siedzibie łódzkiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Kilińskiego 102/102a.

Z naszych obserwacji wynika, że korzystają z niej chętnie zarówno potrzebujący, jak i ci, którzy mają możliwość i ochotę, by podzielić się jedzeniem z innymi. To jeden z wielu sposobów, za pomocą których staramy się wspierać mieszkańców Łodzi mierzących się z różnymi trudnościami życiowymi – podkreśliła zastępca dyrektora MOPS ds. pomocy środowiskowej Elżbieta Jaszczak.





Lodówka społeczna przy MOPS-ie jest czynna przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Na identycznej zasadzie działa pozostałe 14 lodówek rozmieszczonych całej Łodzi i prowadzonych przez Stowarzyszenie "Chleba Naszego".

Można je znaleźć przy ul. Armii Krajowej 50, ul. Św. Brata Alberta Chmielowskiego 7, ul. Kilińskiego 228, ul. Klaretyńskiej 11, ul. Kopernika 13, ul. Kosynierów Gdyńskich 61a (dojście od ul. Przedświt), ul. 11 Listopada 36, ul. Nawrot 104, pl. Niepodległości (targowisko Górniak – przy wejściu do Nowej Hali), ul. Pasterskiej 12/14, ul. Pomorskiej 149/153, ul. Romantycznej 1 i ul. Rysowniczej 11.

Jedzenie przyjmują też trzy jadłodzielnie w Łodzi. Można korzystać z nich w ściśle określonych dniach i godzinach: ul. P.O.W. 3/5 – 15 i 16 kwietnia czynna w godz. 7.30-20; 17 i 18 kwietnia – nieczynna, ul. Strzelców Kaniowskich 9 – 15, 16, 17 i 18 kwietnia czynna w godz. 8-20; ul. Wólczańska 108 – czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7.30–17.30 (16, 17 i 18 kwietnia – nieczynna).

Niemal 40 proc. Polaków przyznaje, że co najmniej raz zdarzyło się im wyrzucić do kosza część jedzenia przygotowanego z okazji Wielkanocy – wynika z najnowszego raportu przygotowanego przez firmę Too Good To Go we współpracy z Kantar Public.