Kompozytor muzyki filmowej i teatralnej, laureat Oscara Jan Andrzej Paweł Kaczmarek zostanie uhonorowany gwiazdą w Łódzkiej Alei Gwiazd na ul. Piotrkowskiej. Jej odsłonięcie nastąpi 25 lipca.

Aleja Gwiazd na ul. Piotrkowskiej w Łodzi / Archiwum Kalbar / PAP

O kolejnym artyście dołączającej do grona światowych sław kina i sztuki w Alei Gwiazd na najpopularniejszym łódzkim deptaku poinformowało EC1 Łódź - Miasto Kultury. W ramach EC1 działa m.in. Narodowe Centrum Kultury Filmowej (NCKF), które opiekuje się pomnikiem wzorowanym na hollywoodzkiej Walk of Fame.



Jak przypominają fundatorzy gwiazdy, Jan Andrzej Paweł Kaczmarek muzykę do filmów komponował od lat 90., w tym do: "Niewiernej" Adriana Lyne'a, "Aimee i Jaguar" Maxa Farberbocka, "Straconych dusz" Janusza Kamińskiego, "Quo vadis" Jerzego Kawalerowicza, "Całkowitego zaćmienia", "Placu Waszyngtona" i "Trzeciego cudu" Agnieszki Holland.



W 2005 roku otrzymał Oscara za muzykę do "Marzyciela" Marca Forstera Marzyciel z Johnny'm Depp'em i Kate Winslet. W tym roku został uhonorowany przez Polską Akademię Filmową Orłem za osiągnięcia życia. Był nominowany do Złotych Globów, nagrody Brytyjskiej Akademii Filmowej BAFTA, do Czeskiego Lwa. Jest członkiem Amerykańskiej Akademii Filmowej i Europejskiej Akademii Filmowej.



Wśród ważniejszych filmów z muzyką Jana A. P. Kaczmarka są także: "Cień", "Białe małżeństwo", "Wieczór", "Dzieci Ireny Sendlerowej", "Mój przyjaciel Hachiko", "Aż po grób", "Tajemnica Westerplatte", "Między Światami", "Moje 600 gramów szczęścia", "Interlude City of a Dead Woman", "La Habitacion", "Śmierć Zygielbojma", "Magnezja".



Skomponował muzykę w sumie do ponad 70 filmów fabularnych i dokumentalnych, a także seriali telewizyjnych i spektakli teatralnych. Powołał Międzynarodowy Festiwal Filmowy "Transatlantyk", który czterokrotnie (w latach 2016-19) odbył się w Łodzi.



Dla uczczenia 25. rocznicy Porozumień Sierpniowych i powstania "Solidarności", skomponował "Kantatę dla wolności". Pięcioczęściowe dzieło napisane dla ponad dwustu wykonawców wykonano w Gdańsku 31 sierpnia 2005. Inne koncertowe dzieła Jana A. P. Kaczmarka to: "Koncert Jankiela", "Otwarte okno", "Fanfara A2" i "Universa. Opera otwarta" na 650-lecie Uniwersytetu Jagiellońskiego.



Za swoje artystyczne dokonania, ale także za promowanie polskiej kultury Jan A.P. Kaczmarek w 2006 roku został uhonorowany Złotym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis", przyznawanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w 2015 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski przez prezydenta Bronisława Komorowskiego, a w 2021 roku Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości przez prezydenta Andrzeja Dudę.



Gwiazda kompozytora została ufundowana przez Miasto Łódź w ramach projektu Łódź Miasto Filmu UNESCO. Zostanie wmurowana w okolicach numeru 68. Jej odsłonięcie nastąpi w we wtorek 25 lipca o godz. 15.



Łódzka Aleja Gwiazd wzorowana jest na hollywoodzkiej Walk of Fame. Inicjatorem jej powstania w 1996 r. był Jan Machulski, a projektantem gwiazdy Andrzej Pągowski. Pierwsza mosiężna gwiazda, Andrzeja Seweryna, została wmurowana dwa lata później.



Dotychczas odsłonięto ponad 90 gwiazd, którymi uhonorowano m.in. zasłużonych dla polskiej kinematografii reżyserów, aktorów i aktorki, producentów filmowych, twórców muzyki filmowej.