Kilkudziesięciu łodzian skorzystało z bezpłatnych badań smokolizerem i konsultacji z edukatorem w Światowym Dniu Rzucania Palenia Tytoniu. Jak przypominają lekarze: każdy dzień i powód jest dobry, żeby rozstać się z papierosami. Badania stężenia tlenku węgla w wydychanym powietrzu mogą być jednym z takich bodźców.

/ Shutterstock

Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu przypada zawsze w trzeci czwartek listopada. W tym roku to 17 listopada. Z tej okazji Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi przygotowała badania smokolizerem na sali obsługi NFZ.

Idea obchodzonego w Polsce i na świecie Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu ma na celu zwrócenie uwagi całego społeczeństwa globalnie i lokalnie na skutki palenia tytoniu: społeczne, ekonomiczne, a przede wszystkim na skutki zdrowotne, które spowodowane są paleniem papierosów, a w ostatnich latach również e-papierosów.

Zachęcanie osób palących do zaprzestania palenia oraz zwrócenie uwagi na fakt, że osoby niepalące (w tym dzieci) mają prawo do przebywania w przestrzeni publicznej wolnej od dymu tytoniowego, bez narażania na tzw."bierne" palenie. Palenie papierosów/e-papierosów to również zagrożenia dla środowiska!

Kiedykolwiek rzucisz palenie, zyskasz na zdrowiu. Jeśli zrobisz to przed 40 rokiem życia, ryzyko chorób spowodowanych paleniem tytoniu zmniejszy się o około 90 proc. Całkowite rzucenie palenia nawet w wieku 50 czy 60 lat może wydłużyć życie odpowiednio o 6 i 3 lata.

Korzyści z rzucenia palenia

Od chwili rzucenia palenia organizm zaczyna się regenerować:

po 24 godzinach - zmniejsza się ryzyko ostrego zawału serca

do 3 miesięcy - poprawia się kondycja fizyczna

po roku - o połowę zmniejsza się ryzyko zachorowania na chorobę niedokrwienną serca

po 5 latach - zmniejsza się ryzyko wystąpienia udaru mózgu oraz zachorowania na raka jamy ustnej, przełyku i krtani oraz płuc

po 15 latach - ryzyko zachorowania na raka płuca jest podobne jak u osoby nigdy niepalącej.

Pomysłodawcą obchodzenia Światowego Dnia Rzucania Palenia był amerykański dziennikarz Lynn Smith, który w 1974 r. zaapelował do czytelników swojej gazety, aby przez ten jeden dzień przestali palić papierosy. W odpowiedzi na ten apel aż 150 tysięcy ludzi próbowało przez jedną dobę wytrzymać bez tej używki.

Do naszego kraju inicjatywa ta trafiła w 1991 roku.