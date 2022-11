Kolejne kliniki w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki (ICZMP) w Łodzi włączają systemy informatyczne odłączone po cyberataku, który nastąpił pod koniec października. Szpital przyjmował w tym czasie pacjentów, ale brak dostępu do sieci powodował duże utrudnienia w ich obsłudze.

Sala szpitalna - zdjęcie ilustracyjne Sala szpitalna - zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Łódzki ICZMP padł ofiarą cyberataku, po którym - od 28 października - zdecydowano się na wyłączenie wszystkich systemów informatycznych. W zwalczeniu skutków ataku dział IT ICZMP wsparło Ministerstwo Zdrowia, Centrum e-Zdrowia, a także Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy.

Wyłączenie sieci oznaczało wiele komplikacji w pracy Instytutu, który składa się z dwóch szpitali - ginekologiczno-położniczego i pediatrycznego. Wszystkie formalności, które wcześniej wykonywano zdalnie - od przyjęcia do szpitala poprzez wystawianie skierowań na badania - musiały odbywać się w sposób tradycyjny, na papierze. Szczególnie utrudniona była diagnostyka ze względu na daleko posuniętą cyfryzację tego działu. Mimo to w ICZMP przyjmowano pacjentów, ograniczając jedynie hospitalizacje diagnostyczne.

Obecnie Instytut sukcesywnie wraca do normalnej działalności. W pierwszej kolejności do sieci podłączyliśmy system księgowy, obawiając się, że jego brak mógłby doprowadzić do wstrzymania dostaw, bez których ICZMP nie mógłby pracować. Do systemu informatycznego podłączone są już jednostki w części ginekologiczno-położniczej, na pediatrii dostęp odzyskują kolejne kliniki. Pierwsza była Klinika Pediatrii, Immunologii i Nefrologii, gdzie trafia najwięcej pacjentów, kolejne to ortopedia, chirurgia, laryngologia - powiedział rzecznik ICZMP Adam Czerwiński.

Dodał, że w celu zminimalizowania ryzyka w klinikach wymieniony został sprzęt komputerowy. Te procesy wciąż trwają, są to skomplikowane działania i trudno obecnie określić, kiedy definitywnie się zakończą - zaznaczył rzecznik ICZMP.

Szpital ICZMP jako jeden z pierwszych w woj. łódzkim podpisał w tym roku umowę z łódzkim NFZ na podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa - Fundusz przekaże na ten cel 600 tys. zł. W Łódzkiem pieniądze na ochronę przed cyberatakami dostanie 40 szpitali, w sumie ponad 16 mln zł.