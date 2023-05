Przejmująca opowieść niosąca ze sobą światło, widowiskowe układy choreograficzne i przepiękne ballady Jaromira Nohavicy. "Śmierć pięknych saren" Oty Pavla w reżyserii Jana Szurmieja w niedzielę (20 maja) premierowo w Teatrze im. Stefana Jaracza w Łodzi.

Plakat spektaklu: "Śmierć pięknych syren", który premierowo już w niedzielę 20 maja / Teatr Jaracza w Łodzi / Materiały prasowe

Spektakl "Śmierć pięknych saren" to ciepła, komediowa opowieść o losach pechowego komiwojażera sprzedającego odkurzacze i lodówki "szwedzkiej firmy Elektroux", zapalonego wędkarza, platonicznie zakochanego w żonie szefa, artysty w swoim fachu, romantyka (w tej roli Bogusław Suszka). Dopiero pod koniec historia nabiera tragicznego wymiaru.

Przepiękne ballady Jaromira Nohavicy wybrane przez reżysera, puentują poszczególne sekwencje tej romantycznej przypowieści o kondycji serca i duszy człowieka. Adaptacja sceniczna Pawła Szumca jest wyborem cudownych opowieści, barwnych wspomnień z dzieciństwa i młodości Ota Pavla.

Dziecięce lata pełne magii i cudowności okresu przed II wojną światową, zanurzone w okrucieństwie wojny, aż po czasy pogardy w komunistycznej Czechosłowacji. To wszystko składa się na historię czesko - żydowskiej rodziny opowiedzianej w typowy dla Czechów sposób, czyli śmiech przez łzy.

Autor pracował nad "Śmiercią pięknych saren" w ramach terapii po tym, jak zdiagnozowano u niego cyklofrenię, czyli psychozę maniakalno-depresyjną z elementami schizofrenii. Mimo to, a może właśnie dlatego, zgromadzone w tym niewielkim objętościowo tomie opowiadania, przynosząc ze sobą wiele smutku, zawierają w sobie także sporą dozę pocieszenia. Przekazują one bowiem tę, niekiedy trudną do uwierzenia, prawdę, że nawet w nieludzkich warunkach człowiek może pozostać ludzki i da się go kochać.

W dramacie tym jest sporo goryczy, smutek, strach czy niepewność jutra. Ale jest też pocieszenie.

Pavel potrafi znaleźć je i przekazać w formie poetyckiej wizji. W niej to prostolinijność, rodzaj dziecięcej naiwności, poczciwość charakteryzujące jego bohaterów zwyciężają nad złem, okrucieństwem i nienawiścią.

W roli Oty widzowie zobaczą Marka Nędzę. Partnerować mu będą: Monika Badowska (Pielęgniarka), Iwona Dróżdż (Irma), Urszula Gryczewska (Profesor Vratislav Nechleba, Ss-mann), Izabela Noszczyk (Mamusia), Aleksandra Posielężna (Pielęgniarka), gościnnie Eliza Sondaj (Hostessa firmy Electrolux, Ss-mann, służąca doktora Jakubczyka), Paweł Paczesny (Hostess firmy Elektrolux, biegacz, służący doktora Jakubczyka), Karol Puciaty (Doktor Jakubczyk, Karol Kowarzyk, Venegreen, biegacz, sędzia na wystawie królików), Łukasz Stawowczyk (Franciszek Koralik, biegacz) i Bogusław Suszka (Tatuś).



Aktorzy w trakcie prób uczestniczyli w przygotowaniach wokalnych prowadzonych przez Paulinę Grochowską-Steklę. Za scenografię i kostiumy odpowiada Marta Hubka. Opracowanie muzyczne przygotowała Teresa Wrońska.



Premiera spektaklu odbędzie się 20 maja o godzinie 19.00 na Dużej Scenie Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi. Kolejne spektakle będą grane: 21, 23 i 24 maja, a także 15 i 16 czerwca.

Bilety dostępne są w kasie i na stronie internetowej teatru.