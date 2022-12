Do pielęgniarek i higienistek w 70 łódzkich szkołach trafiła aplikacja, która umożliwi m.in. zebranie i przeanalizowanie danych o zdrowiu ok. 30 tys. uczniów. Będzie je można potem wykorzystać do tworzenia programów profilaktycznych.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Miejskie centra medyczne to w Łodzi 40 należących dla miasta poradni. Mają one pod swoją opieką 70 szkół, w których pielęgniarki i higienistki szkolne zajmują się ok. 30 tys. uczniów. Jednym z ich obowiązków jest wykonywanie tzw. bilansów szkolnych. Od niedawna przy gromadzeniu uzyskiwanych podczas badań uczniów danych, wykorzystują specjalną aplikację, która pozwala na stworzenie elektronicznej karty zdrowia ucznia. Ocena wzroku, słuchu, postawy ciała m.in. pod kątem skoliozy, ale także generalnie rozwoju fizycznego i psychicznego – to wszystko znajdziemy w tzw. bilansie zdrowia ucznia, który w całym okresie obowiązkowej edukacji u dzieci i młodzieży jest przeprowadzany czterokrotnie. Teraz ta wiedza, którą o ok. 30 tysiącach łódzkich uczniów mają miejskie poradnie, zostanie zebrana i przeanalizowana. W przyszłości zaś pozwoli np. na tworzenie programów profilaktycznych skrojonych na potrzeby dzieci – przekazała Jolanta Baranowska z Urzędu Miasta Łodzi. Dzięki aplikacji powstaje nie tylko baza bilansów zdrowia ucznia. Pozwoli ona również przeanalizować zebrane informacje i stworzyć profil zdrowotny łódzkiego ucznia, a potem przygotować szyte na miarę programy profilaktyczne – także dla dorosłych. Dowiemy się, czy statystyczny młody łodzianin ma dobry wzrok i dobrze słyszy, czy nie potrzebuje rehabilitacji i czy grozi mu skolioza. Poznamy też jego plany edukacyjne po ukończeniu liceum czy technikum – wyjaśniła Baranowska. W okresie edukacji w szkole podstawowej i średniej bilanse zdrowia są wykonywane cztery razy: w wieku 6 lat – tuż przed rozpoczęciem nauki, a poza tym w wieku 10 lat, 14 lat i 17-19 lat. Zobacz również: Napadał na bezdomnych i groził im nożem. 37-latek w rękach policji

