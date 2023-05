Ponad 30 żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych wyruszyło dziś na trasę 4. Rajdu Motocyklowego Weteranów w Łódzkiem. Trzydniowa wyprawa na jednośladach to rodzaj hołdu dla pamięci kolegów, którzy polegli na zagranicznych misjach. Motocykliści pokonają ponad pół tysiąca kilometrów.

4. Rajd Motocyklowy Weteranów w Łódzkiem / Agnieszka Wyderka / RMF FM

Trasa rajdu ma ponad 500 kilometrów, po drodze motocykliści odwiedzają groby swoich zmarłych kolegów. Koordynator rajdu podkreśla, że o ile trasa nie powinna być wyzwaniem dla doświadczonych motocyklistów, to jednak dla nowicjuszy może stanowić pewną trudność. Dostosujemy się do wszystkich uczestników rajdu - zapewnia koordynator rajdu, zastępca dowódcy 9. Brygady Obrony Terytorialnej w Łodzi, ppłk. Marcin Markiewicz.

Uczestnicy 4. Rajdu Motocyklowego Weteranów w Łódzkiem Agnieszka Wyderka / RMF FM

Wielu z tych, którzy nie mogą się z nami tutaj spotkać, bo nie żyją, to nasi koledzy, przyjaciele, oni za ojczyznę oddali największą wartość, bo życie. Nie możemy o tym zapomnieć. Przy takich spotkaniach wracamy do czasów, gdy byliśmy dużo młodsi i byliśmy na misjach, na Bliskim Wschodzie. My mieliśmy więcej szczęścia i wróciliśmy do naszych rodzin. Naszym kumplom zabrakło żołnierskiego szczęścia i dlatego dzisiaj o nich nie możemy zapomnieć. Chcemy pamiętać i będziemy pamiętać, dokąd żyjemy - mówi uczestnik wyprawy motocyklowej.

Uczestnicy przyznają, że udział w rajdzie to dla nich przede wszystkim sentymentalny powrót do czasów udziału w misjach. Często osobiście poznali żołnierzy, których groby odwiedzają na trasie rajdu. W tej grupie, która z nami jedzie, są żołnierze, którzy służyli razem czy to w Iraku, czy w Afganistanie. Tam byliśmy razem, braćmi broni, tutaj też to kontynuujemy - podkreśla inny z uczestników 4 . Rajdu Motocyklowego Weteranów w Łódzkiem