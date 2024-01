Przywozili do Polski i zmuszali do żebrania na ulicach niepełnosprawnych z Mołdawii i Rosji. Krakowscy policjanci zatrzymali 35-letniego mężczyznę i 33-letnią kobietę, którzy usłyszeli zarzuty handlu ludźmi, grozi im od 3 do 15 lat więzienia.