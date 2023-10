Policja poszukuje zaginionej 15-latki z Krakowa. Dziewczynka wyszła z domu 2 października, około godziny 18.00. Miała się spotkać z koleżanką i wrócić do godziny 19:30. Do tej pory nie nawiązała kontaktu z rodziną.

/ KMP Kraków /

Jak informuje policja, Nikola Miśkiewicz 2 października 2023 roku około godziny 18.00 wyszła z domu na os. Kalinowym, miała się spotkać z koleżanką i wrócić do godziny 19.30.

Do spotkania nastolatek jednak nie doszło, a 15-latka do chwili obecnej nie powróciła do miejsca zamieszkania i nie nawiązała kontaktu z bliskimi.

Rysopis dziewczynki:

wzrost 164 cm,

waga około 60 kg,

średnia budowa ciała,

włosy ciemne sięgające za ramiona,

oczy ciemne, posiada okulary.

- na lewej dłoni tatuaż w postaci małego serduszka.

W chwili zaginięcia 15-latka ubrana była w szerokie czarne spodnie z kieszeniami po bokach, czarny podkoszulek z krótkim rękawem, białe sportowe buty.

Osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje o zaginionej, proszone są o kontakt z Komisariatem Policji VII w Krakowie pod nr tel. 47 83 52 911 lub pod numerem alarmowym 112.