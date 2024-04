Mirosław Marek jest podejrzany o zamordowanie w środę dwóch kobiet w Spytkowicach. Krakowski sąd okręgowy wydał Europejski Nakaz Aresztowania (ENA) wobec 54-latka - informuje rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie Janusz Kowalski.

Miejsce podwójnego zabójstwa w Spytkowicach / Jarek Praszkiewicz / PAP

Prokurator Kowalski powiedział, że jeszcze w czwartek wadowicka prokuratura rejonowa wydała postanowienie o postawieniu mężczyźnie dwóch zarzutów zabójstwa. W tym też dniu śledczy wystąpili do sądu w Wadowicach o tymczasowe aresztowanie Mirosława Marka. Takie postanowienie zostało wydane.

Rzecznik powiedział, że w piątek wadowicki prokurator sporządził list gończy i zwrócił się do prokuratury okręgowej w Krakowie, by wystąpiła do tamtejszego sądu okręgowego o wydanie ENA. Jak zaznaczył, śledczy mają informacje, że poszukiwany może przebywać poza Polską. Sąd uwzględnił ten wniosek i wydał postanowienie o zastosowaniu ENA w stosunku do podejrzanego - poinformował Janusz Kowalski.

Zwłoki dwóch kobiet zostały ujawnione przez policję w środę po południu w jednym z domów prywatnych w małopolskich Spytkowicach.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że do zdarzenia doszło w godzinach popołudniowych, 2 kwietnia w jednym z domów w Spytkowicach, gdzie sprawca pozbawił życia dwie osoby. Prawdopodobnym narzędziem zbrodni jest zabezpieczona na miejscu siekiera - powiedział RMF FM Janusz Kowalski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

Wstępna sekcja zwłok kobiet wykazała, że obie zginęły w wyniku obrażeń głowy. Sprawca jednej z ofiar zadał siedem ciosów, drugiej pięć. Mógł użyć siekiery, którą policjanci znaleźli na miejscu zbrodni.

Podejrzanym o zabójstwo jest krewny ofiar Mirosław Marek. Mężczyzna ma około 190 cm wzrostu i waży około 100 kg. Jest muskularnej budowy ciała. Może poruszać się białym nissanem mikrą o numerze rejestracyjnym KWA 45544. Policja w środę informowała, że mógł się kierować w stronę granicy z Niemcami.

Wszelkie osoby mające informacje o miejscu przebywania poszukiwanego proszone są o bezzwłoczny kontakt z Policją - przekazują służby. Informacje podawać można pod numerem telefonu: 47 83 27 201 lub 112.