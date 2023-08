Mieszkańcy Trzebini i okolic (woj. małopolskie) odczuli w nocy wstrząs ziemi. Wyższy Urząd Górniczy potwierdził, że otrzymał zgłoszenia w tej sprawie i wyjaśnił, że źródło pochodziło z kopalni węgla kamiennego Sobieski w Jaworznie (woj. śląskie).

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Dyspozytor Wyższego Urzędu Górniczego (WUG) powiedział, że do silnego, samoistnego wstrząsu podziemnego doszło ok. godz. 22 w Zakładzie Górniczym Sobieski.

W tej sprawie wpłynęło dotychczas osiem zgłoszeń od mieszkańców. Nie ma informacji o tym, aby zdarzenie spowodowało szkody.

Według relacji niektórych mieszkańców Trzebini, wstrząs był silnie odczuwalny m.in. na osiedlach Gaj, Siersza, Energetyków. Poczuli go również mieszkańcy m.in. Chrzanowa i Jaworzna.

WUG: 1,5 tys. wstrząsów rocznie

Jak wynika z danych WUG, co roku na obszarze działania polskich kopalń węgla kamiennego notowanych jest ok. 1,5 tys. wstrząsów zaliczonych do kategorii tzw. wysokoenergetycznych (o magnitudzie powyżej 1,7).

Przeważająca część wstrząsów, nawet jeżeli są odczuwalne na powierzchni, nie wywołuje negatywnych skutków. Te, które powodują uszkodzenia w infrastrukturze pod ziemią lub na powierzchni, nazywane są tąpnięciami.

Najczęstszą przyczyną wstrząsów jest odprężenie górotworu wskutek eksploatacji węgla, co powoduje uwolnienie skumulowanej w górotworze energii. Ze względu na różne warunki geologiczne niektóre wstrząsy są silnie odczuwane na powierzchni, inne słabiej. Większość nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla górników i mieszkańców terenów górniczych.