"Pierwsze spotkanie będzie dotyczyć tematu, który chyba nas wszystkich bardzo boli. A mianowicie tematu grzechów Kościoła" - mówi prof. Dominika Dudek o zaplanowanym na środę, 1 marca, spotkaniu z cyklu "Rozmowy o człowieku". To mające na celu poszerzenie horyzontów poznawczych rozmowy z wybitnymi postaciami świata nauki, a także z politykami, lekarzami czy filozofami.

Prof. Dominika Dudek o cyklu "Rozmowy o człowieku" Józef Polewka / RMF FM

"Rozmowy o człowieku" to cykl spotkań z uczonymi, filozofami, lekarzami i artystami, poświęconych różnym wymiarom ludzkiego doświadczenia - religijności, moralności, twórczości i kreatywności, chorobom somatycznym i psychicznym, cierpieniu - podejmowanym z perspektywy współczesnej psychologii i psychiatrii.

Gościem ostatniego, przed pandemiczną przerwą, stacjonarnego spotkania był prof. Adam Maciejewski. Dotyczyło ono przeszczepów twarzy.

Po "przerwie"

Rozmowy o człowieku nie umarły całkiem w trakcie pandemii. One się odbywały w formie online we współpracy z Centrum Copernicus. Na stronie internetowej copernicuscenter.edu.pl mogą państwo znaleźć nagrania. Udało się nagrać kilka takich cykli. Myślę, że bardzo ciekawych, z ciekawymi gośćmi - mówi prof. Dominika Dudek. Jak jednak dodaje, "to nie to samo, co czuć tę energię, co móc porozmawiać na żywo, co widzieć państwa, słuchać państwa pytań i komentarzy".

Najbliższe spotkanie odbędzie się w środę, 1 marca, początek zaplanowano na godz. 18.

Pierwsze spotkanie będzie dotyczyć tematu, który chyba nas wszystkich bardzo boli. A mianowicie tematu grzechów Kościoła. Moim gościem będzie Marcin Gutowski - redaktor, autor "Bielma". To taka książka dotycząca jego śledztwa dziennikarskiego na temat tego, czy Jan Paweł II wiedział, czy mógł wiedzieć o tych strasznych rzeczach, które działy się w Kościele - mówi prof. Dominika Dudek.

Terminy kolejnych spotkań

Kolejne spotkania odbędą się w kwietniu i maju - wszystkie zostaną zorganizowane w auli Polskiej Akademii Umiejętności.

Oto terminy następnych "Rozmów o człowieku":

12 kwietnia - spotkanie z gen. Mieczysławem Bieńkiem; temat: Czy jesteśmy bezpieczni?;

- spotkanie z gen. Mieczysławem Bieńkiem; temat: Czy jesteśmy bezpieczni?; 7 czerwca - spotkanie z byłym wicepremierem, prof. Jerzym Hausnerem, a także prof. Stanisławem Mazurem - rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; temat: kryzys i perspektywy wychodzenia z niego.

Plakat zapowiadający "Rozmowy o człowieku" /

Idea "Rozmów o człowieku"

Dziedzina, którą reprezentuję - psychiatria - uczy pokory wobec człowieka, uczy zaciekawienia człowiekiem, uczy poznawania człowieka z wielu perspektyw i w różnych kontekstach - tłumaczy prof. Dominika Dudek. Obcowanie z tak subtelną materią, jaką jest psychika zobowiązuje do zadawania ważnych pytań o kondycję człowieka we współczesnym świecie, do zaangażowania, do niepozostawania obojętnym wobec otaczającej nas rzeczywistości - podkreśla.

Jak przyznaje profesor, rzeczywistość ta bywa trudna. Jesteśmy zalewani chłamem i kiczem, w natłoku milionów zbędnych informacji ginie to, co piękne, istotne i wartościowe. Na taką rzeczywistość nie należy się obrażać, lecz starać się ją zmieniać i wzbogacać "robiąc swoje". A wszakże nie ma nic cenniejszego i bardziej wzbogacającego niż spotkanie z mądrym człowiekiem - mówi.

Mam nadzieję, że "Rozmowy o Człowieku" ze wspaniałymi, mądrymi i pięknymi ludźmi będą otwierać nasze umysły, prowokować do wysiłku intelektualnego, zaciekawiać, inspirować i poszerzać przestrzeń wewnętrznej wolności. Tego Państwo i sobie życzę, dedykując nasze spotkania pamięci Profesora Jerzego Vetulaniego - człowieka o pięknym umyśle - zaznacza.