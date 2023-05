Kolejna tzw. sobota paszportowa odbywa się w placówkach wydających te dokumenty w największych miastach woj. małopolskiego: Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu. Według wojewody małopolskiego Łukasza Kmity akcja jest odpowiedzią na duże zainteresowanie uzyskaniem paszportu.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak poinformował Małopolski Urząd Wojewódzki, podczas "soboty paszportowej" w godz. 8-14 można złożyć wniosek paszportowy lub odebrać gotowy dokument w trzech lokalizacjach: Oddziale Paszportowym w Krakowie przy ul. św. Sebastiana 9, delegaturze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie (al. Solidarności 5-9) oraz Nowym Sączu (ul. Jagiellońska 52).

To już piąta sobota paszportowa, którą organizujemy w tym roku, a druga w maju. Z dotychczasowych skorzystały już łącznie 3432 osoby. Jak widać, zainteresowanie jest niezmiennie bardzo duże - wyjaśnił wojewoda małopolski.



Jak zapowiedział, kolejne takie dni są zaplanowane na 17 czerwca i 1 lipca. Zbliża się okres przedwakacyjny, dlatego tym bardziej zachęcam do skorzystania z biur paszportowych otwartych w sobotę - dodał Kmita.



Wojewoda wskazał, że od zeszłego roku notowane jest rekordowe zainteresowanie uzyskaniem dokumentów paszportowych. Wówczas we wszystkich punktach paszportowych w Małopolsce przyjęto ponad 246 tys. wniosków paszportowych i wydano ponad 236 tys. dokumentów.



W tym roku biura paszportowe w całej Małopolsce przyjęły do tej pory prawie 102 tys. wniosków o paszport, w tym ponad 3 tys. on-line.