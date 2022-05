O zagrożeniach związanych z nadużywaniem smartfonów przez dzieci i młodzież rozmawiają dzisiaj eksperci w Krakowie. W Centrum Kongresowym ICE odbywa się konferencja pod hasłem „Uwaga! Smartfon”. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Projekt PL.

Dzieci zdecydowanie nadużywają korzystania ze smartfonów, trzeba to zmienić - mówią organizatorzy konferencji. Wciąż za mało rodziców używa aplikacji do kontroli rodzicielskiej, za dużo rodziców kupuje z kolei smartfony coraz młodszym dzieciom.

Dzieci choćby za mało śpią, co będzie miało wpływ na ich zdrowie, będą utrudnione kwestie budowania relacji(...) 3 letnie dziecko, w ogóle nie powinno brać do ręki smartfona rodziców. Natomiast chodzi o to, żeby robić pod kontrolą, żeby rodzice mieli świadomość, że jest coś takiego jak kontrola rodzicielska, którą można zainstalować, jest bardzo dużo aplikacji - mówi w rozmowie z reporterem RMF FM Markiem Wiosło, Adam Zych prezes fundacji projekt.pl



W konferencji "Uwaga! Smartfon" biorą udział eksperci i popularyzatorzy wiedzy o cyfrowych zagrożeniach z całego świata.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Szczegóły i rejestracja są dostępne na stronie uwagasmartfon.pl.

Program wydarzenia

8.30 – rejestracja uczestników

9.00 – otwarcie konferencji

9.15 – sesja online – prof. Jean M. Twenge

10.15 – I sesja panelowa i debaty eksperckie: Społeczeństwo i relacje: Jak technologia wpływa na społeczeństwo i stosunki międzyludzkie? Czy buduje, czy osłabia kapitał społeczny? Rodzicielstwo i bezpieczeństwo: Czy smartfony ułatwiają, czy utrudniają rodzicielstwo? Jak bardzo kwestie bezpieczeństwa wpływają na proliferację smartfonów?

11.15 – II sesja panelowa i debaty eksperckie: Szkoła: Czy technologia pomaga, czy przeszkadza? Jakie rozwiązania powinny stosować szkoły, aby radzić sobie z nadużywaniem elektroniki i rozproszeniami, które one generują? Wychowanie i uzależnienia: Jakie problemy psychiczne, relacyjne mają dzieci i młodzież ze względu na nadużywanie urządzeń „ekranowych”? Jak im zaradzać?

12.00 – przerwa lunchowa

13.15 – wykład: prof. Manfred Spitzer

14.45 – III sesja panelowa i debata ekspercka:

Rynek pracy: Czy wpływ technologii na psychikę, nawyki i styl życia młodego pokolenia będzie wymagał zmian w sposobie pracy?



15.45 – zakończenie konferencji



Konferencja odbywa się w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie przy ul. Marii Konopnickiej 17.