Wiosną przyszłego roku w Krakowie powinna zakończyć się budowa Centrum Recyklingu Tworzyw Sztucznych. W hali znajdzie się m.in. instalacja do wytwarzania granulatu z folii, a to oznacza, że powstaną z niej półprodukty do dalszego wykorzystania i niebezpiecznych odpadów będzie mniej.

Tak będzie wyglądało Centrum Recyklingu Tworzyw Sztucznych / MPO Kraków / Materiały prasowe To pierwszy z czterech obiektów, które powstaną w ramach dużo większej inwestycji : Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych, które zostało zlokalizowane na terenie kombinatu ArcelorMittal Poland SA w Krakowie. Na tę inwestycję, która ma być warta 245 mln złotych Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczalnia pozyskało z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 149,5 mln zł w formie pożyczki, a 30 mln zł jako dotację. Dziś w siedzibie MPO podpisano aneks do umowy. Kraków był pierwszym miastem, które wprowadziło zasady dotyczące ochrony powietrza. Jako pierwsi mieliśmy też oczyszczalnię ścieków, która w 100 proc. oczyszczała ścieki i od wielu lat pracujemy nad kompleksową gospodarką odpadami - mówił prezydent Jacek Majchrowski. Przypomniał, że w Krakowie od lat funkcjonuje spalarnia odpadów, a budowany właśnie zakład recyklingu ma zamknąć proces przetwarzania śmieci komunalnych. Zależy nam na tym, żeby mogły one po raz wtóry, w innej formie wejść do obiegu. To także kwestie oszczędzania energii - dodał prezydent. Centrum Recyklingu Tworzyw Sztucznych MPO Kraków / Materiały prasowe Wiceprezes NFOŚiGW Dominik Bąk wskazał, że wybudowanie zakładu pozwoli zagospodarować 20 tys. ton bardzo kłopotliwych odpadów - folii, które jeszcze pięć lat temu były wywożone do Chin, a obecnie już nie są. Potrzebne są instalacje do ich zagospodarowania w sposób właściwy i z pożytkiem. Z 20 tys. ton foli powstanie kilkanaście tysięcy ton granulatu, który będzie mógł być wykorzystany w innych produktach - podkreślił. Wiceprezes dodał, że tego typu inwestycje sprawią, że porzucanie odpadów lub ich nielegalny wywóz nie będą opłacalne. Będzie to pierwsza tego typu instalacja w Polsce realizowana przez spółkę komunalną. Posłanka PiS Małgorzata Wassermann mówiła, że Kraków bardzo dobrze wykorzystuje przyznane mu pieniądze, a Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest zainteresowany finansowaniem kolejnych etapów budowy Centrum Recyklingu Odpadów. Kraków jest partnerem, który jest zainteresowany realizacją konkretnych projektów. Przez ostatnie osiem lat idziemy krok po kroku. Dzieje się dużo dobrego dla mieszkańców, a stosunkowo mało jest w tym polityki - podkreśliła Wassermann. Aktualnie trwa budowa hali produkcyjnej zakładu recyklingu tworzyw sztucznych, hali magazynowej i infrastruktury towarzyszącej. Dostawy maszyn i urządzeń oraz ich montażem zaczną się na przełomie sierpnia i września. W Ramach Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych powstanie kilka obiektów: zakład recyklingu tworzyw sztucznych

zakład odzysku odpadów komunalnych

zakład odzysku odpadów wielkogabarytowych

punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych dowożonych przez właścicieli nieruchomości Zobacz również: Trzebinia otrzyma nowe, bezpieczne tereny? Rozpoczęły się analizy

Opracowanie: Małgorzata Wosion