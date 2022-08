"Ta inicjatywa jest gestem głębokiej wdzięczności Niżyna do mieszkańców Waszego miasta za solidarność i pomoc, jakiej nam udzieliła Wasza społeczność podczas aktywnej fazy działań wojennych" - napisał w oficjalnej korespondencji do władz Olkusza mer Niżyna Oleksandr Kodola. Jedna z ulic w ukraińskim Niżynie będzie nosiła nazwę "Olkuska".

Jak przekazały władze Olkusza, Rada Miejska Niżyna, na swoim nadzwyczajnym zebraniu, decydowała o dekomunizacji nazw ulic swojego miasta. Wybrano ulice o sowieckim pochodzeniu, którym nadano nowe nazwy. Nazwę Olkuskiej nadano ulicy, której wcześniej patronował rosyjski pisarz Władimir Majakowski - jest to jedna z najstarszych ulic w Niżynie, dawniej była tam twierdza, a do dnia dzisiejszego zachowały się jedne z najstarszych budynków w mieście.

Burmistrz Olkusza Roman Piaśnik, przypomniał, że mieszkańcy tego małopolskiego miasta od pierwszych dni wojny w Ukrainie ruszyli do pomocy swoim wschodnim sąsiadom. Przyjmowali ich do swoich domów, a także kierowali wsparcie za granicę. Duża grupa wolontariuszy współtworzyła z władzami miasta Punkt Pomocy Ukrainie, znajdujący się przy al. 1000-lecia 15C, z którego wyjeżdżały samochody wypełnione produktami pierwszej potrzeby oraz żywnością. Znaczna część tej pomocy trafiała do ukraińskiego Niżyna.

Do Olkusza docierały też specjalne pociągi humanitarne z Ukrainy, korzystające z Linii Hutniczej Szerokotorowej, która posiada taki sam rozstaw szyn jak na Ukrainie. W okolicy peronu LHS działało specjalne miasteczko przygotowane na dla uchodźców, którego centralnym punktem była duża ogrzewana hala namiotowa.

Olkuszanie swoją pomoc oferowali bezinteresownie, z potrzeby serca, czując solidarność w obliczu ataku Rosji na Ukrainę (...). Dziś dowiadujemy się, że jedna z ulic w ukraińskim Niżynie będzie nosiła nazwę Olkuskiej. Taka forma podziękowania ma niezwykły wymiar, bowiem jest wyraźnym dowodem tego, że mieszkańcy Niżyna doceniają otrzymane wsparcie i chcą tę pamięć przekazywać przyszłym pokoleniom, na stałe wpisując olkuski akcent w krajobraz swojego miasta - skomentował burmistrz Piaśnik.

Pod koniec lipca oficjalna delegacja Niżyna odwiedziła Olkusz. Wówczas władze obu miast podpisały list intencyjny na rzecz zacieśnienia współpracy.