Już jutro, 8 lutego, tłusty czwartek. To bez wątpienia jeden z najbardziej wyczekiwanych dni w roku dla wszystkich miłośników słodkości. Jeśli jesteście fanami pączków i lubicie dobrą zabawę, mamy dla Was propozycję, która z pewnością sprawi, że ten dzień będzie niezapomniany. Spędźcie ten dzień z RMF FM i odwiedźcie nasz foodtruck w Krakowie!

/ Shutterstock

Drodzy słuchacze RMF FM, przyłączcie się do nas i odwiedźcie nasz foodtruck w sercu Krakowa! Przygotowaliśmy dla Was mnóstwo pączków, niespodzianek i wyjątkowy challenge, który może przynieść Wam fantastyczne nagrody.

Już 8 lutego od godziny 8 do 11 rano będziemy na Was czekać na placu Jana Nowaka-Jeroziańskiego, tuż przed Galerią Krakowską. To tam stanie nasz foodtruck z charakterystycznym logo. Ola Filipek i Mateusz Opyrchał z "Lepszej Połowy Dnia" będą rozdawać świeże, pachnące pączki.

Wśród słodkich przysmaków znajdziecie pączki z żółtym nadzieniem. Jeśli szczęście się do Was uśmiechnie i akurat taki pączek wpadnie Wam w ręce, czeka na Was specjalna niespodzianka. Co to będzie? Tego dowiecie się na miejscu, ale gwarantujemy, że warto wziąć udział w tej słodkiej zabawie.

"Pączek challenge"

/ Grafika RMF FM

Przygotowaliśmy dla Was także specjalne wyzwanie, któremu podołają tylko prawdziwi pączkożercy. "Pączek challenge", czyli zjedzenie całego pączka bez oblizywania się.

Brzmi prosto? Może i tak, ale w praktyce to prawdziwa próba dla Waszych umiejętności. Jeśli uda się Wam sprostać temu zadaniu, dostaniecie zestaw gadżetów od RMF FM. To świetna okazja, by pochwalić się swoimi umiejętnościami i zgarnąć fajne nagrody!

Widzimy się już 8 lutego od godziny 8 rano na placu Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Krakowie!

Przygotujcie się na dzień pełen słodkości, zabawy i niespodzianek. Do zobaczenia!