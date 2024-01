Jeśli nie macie pomysłu na wykorzystanie doniczkowej choinki, możecie dać jej drugie życie w przestrzeni miasta. Od poniedziałku, 8 stycznia, rusza „Akcja choinka”, w ramach której ZZM przyjmuje od mieszkańców świąteczne drzewka.

/ Shutterstock

W poniedziałek rusza "Akcja choinka". Świąteczne drzewka w doniczkach można przywozić w wyznaczonym terminie - od 8 stycznia do 4 lutego, o dowolnej godzinie.

Pierwsza lokalizacja, w której ZZM będzie je przyjmował, to ul. Za Torem 22, druga - ul. Tadeusza Ptaszyckiego 6, przed Halą Sportowo-Widowiskową Hutnik Kraków/Suche Stawy.

Choinki zostaną posadzone w przestrzeni Krakowa.

Zarząd Zieleni Miejskiej przypomina, że do czasu rozpoczęcia akcji, warto pamiętać o odpowiedniej pielęgnacji drzewka. Nie przegrzewać, systematycznie podlewać. Zanim trafi do punktu ZZM, dobrze byłoby wystawić je na balkon, przygotowując w ten sposób do warunków plenerowych.