Ponad 10 mln zł wygrała osoba, która trafiła "szóstkę" w ostatnim losowaniu Lotto. Wiadomo już, że zagrała w Limanowej.

Zdj. ilustracyjne / Totalizator Sportowy / Materiały prasowe

Wczoraj w Lotto wylosowano następujące liczby: 1, 8, 36, 37, 42, 48. Skreśliła je osoba, która odwiedziła punkt Lotto na Małym Rynku w Limanowej. Dzięki temu wygrała dokładnie 10 038 000,70 zł. To najwyższa wygrana w Lotto w historii Limanowej.

"Szóstka" padła również we wczorajszym losowaniu Lotto Plus. Tym razem szczęście uśmiechnęło się do osoby, na której kuponie znalazły się liczby: 1, 11, 28, 29, 31, 41. Wiadomo, że zagrała metodą na chybił trafił w punkcie przy ul. Chylońskiej 116a w Gdyni. Wygrała 1 milion złotych.